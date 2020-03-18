Scania останавливает производство грузовиков в Европе из-за последствий коронавируса

СТОКГОЛЬМ, 18 марта. /ТАСС/. Шведский производитель грузовиков Scania останавливает с 25 марта большинство своих заводов в Европе. Об этом говорится в опубликованном в среду пресс-релизе компании.

"Scania планирует приостановить работу большей части своих европейских заводов со следующей среды, 25 марта, - отмечено в сообщении. - Причиной такого решения стало отсутствие компонентов для сборки, вызванное сбоем поставок и проблемами с логистикой, возникшими из-за эпидемии коронавируса в Европе".

"Для обеспечения общественно-важной работы транспорта клиентов наши сервисные центры и центры запчастей продолжат свою работу", - заявил генеральный директор Scania Хенрик Хенрикссон.

В настоящее время руководство компании исходит из того, что остановка производства на заводах в Швеции, Нидерландах и Франции продлится две недели.

"Производственная деятельность Scania в Латинской Америке, на которое приходится примерно пятая часть общего объема, продолжается в согласно планам", - говорится в пресс-релизе компании.