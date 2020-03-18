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Власти Петербурга в 2020 году планируют на 6,3% нарастить доходы от госимущества

Таким образом, если прогноз оправдается, доходы составят 21,8 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 марта. /ТАСС/. Власти Петербурга планируют в этом году получить 21,8 млрд рублей доходов от использования и реализации государственного имущества. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе городского комитета имущественных отношений.

"Прогноз по доходам [от использования и реализации государственного имущества] на 2020 год - 21,8 млрд рублей", - сообщила представитель пресс-службы.

В прошлом году показатель составил 20,5 млрд рублей. Таким образом, в случае если прогноз оправдается, доходы вырастут на 6,3%.

В 2019 году основные суммы доходов от госимущества пришлись на арендную плату за земельные участки в собственности города - 5,6 млрд руб., арендную плату за объекты нежилого фонда - около 3,8 млрд руб., арендную плату по инвестиционным проектам (включая плату за аренду земельных участков на инвестиционных условиях) - 3,2 млрд руб., дивиденды по акциям, принадлежащим Санкт Петербургу, - около 990 млн руб. и другие.

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