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Ситуация с вылетом россиян из Черногории
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Росавиация: Черногория дала разрешение только на один вывозной чартер для россиян

Представитель ведомства отметил, что работа с черногорской стороной будет продолжена до вывоза всех граждан РФ

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Власти Черногории на данный момент выдали российской стороне разрешение на выполнение только одного вывозного чартерного рейса с российскими гражданами из Тивата. Об этом ТАСС сообщил представитель Росавиации.

По его словам, работа будет продолжена до вывоза из Черногории всех граждан.

"Росавиацией совместно с МИД России и Минтрансом России принимаются меры для получения необходимых разрешений у официальных властей Черногории на выполнение полетов российских авиакомпаний с целью вывоза граждан Российской Федерации. В настоящее время получено разрешение на выполнение сегодня одного рейса "Аэрофлота" для вывоза россиян. Работа с черногорской стороной будет продолжена до вывоза на Родину всех граждан РФ", - сообщили в Росавиации. 

Ранее 18 марта "Аэрофлот" сообщил, что получил от властей Черногории разрешение вывезти граждан РФ из Тивата, самолет должен вылететь сегодня из Шереметьево, вернуться из Тивата - после 03:00 четверга.

17 марта стало известно, что авиакомпания "Аэрофлот" и ее "дочка" "Победа", а также S7 не могут вернуть в РФ своих пассажиров из-за отсутствия разрешения на вывоз от властей Черногории. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, речь идет о порядка 2 тыс. человек, застрявших в Тивате. По ее словам, вылететь из России в Черногорию готовы три самолета. 

Теги
ЧерногорияРоссияСитуация с вылетом россиян из Черногории
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