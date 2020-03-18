Курс евро на Мосбирже достиг 88 рублей

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Курс евро к рублю на Московской бирже взлетел на 6,17% к уровню закрытия предыдущих торгов, до отметки в 88,02 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки.

В последний раз доллар находился на этом уровне в феврале 2016 года.

Курс доллара растет на 7,2%, до 80,87 рубля.

Ослабление рубля происходит вслед за дешевеющей нефти. Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снижается на 11,52% - до $25,42 за баррель. Нефть сорта WTI дешевеет на 16,9% - до $22,71 за баррель.