В Адыгее впервые присвоен статус социального предприятия

МАЙКОП, 18 марта. /ТАСС/. Комиссия по рассмотрению вопросов признания субъектов малого и среднего предпринимательства социальными предприятиями при Министерстве экономического развития и торговли Адыгеи впервые присвоила статус социального предприятия, сообщили журналистам в среду в пресс-службе министерства экономического развития и торговли республики.

"Статус социального предпринимательства, которое нацелено на решение социальных проблем граждан и общества, будут предоставлять коллегиальным решением. Для этого в республике создали комиссию по рассмотрению вопросов признания субъектов малого и среднего предпринимательства социальными предприятиями Адыгеи. И вот результат: по итогам заседания индивидуальный предприниматель Мария Шора признана первым в регионе бизнесменом, получившим данный статус", - сказали в пресс-службе.

Предприниматель оказывает услуги по дневному уходу за детьми от одного года до 12 лет с ограниченными возможностями здоровья (аутизм, ДЦП). При этом для малышей до пяти лет, детей-инвалидов, детей из многодетных семей оказываются ею бесплатно. Девушка также занимается организацией развивающих мастер-классов, праздников и акций для онкобольных детей и детей, которые находятся в травматологическом отделении больницы, уточнили в пресс-службе ведомства.

"Теперь статус социального предприятия позволит предпринимателю получить комплекс дополнительных мер господдержки для этой категории бизнеса, в том числе финансовой в виде субсидий", - добавили в пресс-службе министерства.