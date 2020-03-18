ФАС не видит предпосылок для роста цен на бензин и дизель как в опте, так и в рознице

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России считает, что в настоящее время предпосылки к росту цен на бензин и дизельное топливо как в оптовом, так и в розничном сегменте отсутствуют. В случае нарушения антимонопольного законодательства в этом сегменте служба примет меры антимонопольного реагирования. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба ФАС.

"В настоящее время предпосылки к росту цен как в оптовом, так и в розничном сегменте отсутствуют. Вместе с тем ФАС России продолжает осуществлять мониторинг всех индикаторов рынка нефтепродуктов, и, в случае наличия признаков нарушения антимонопольного законодательства, ведомство примет меры антимонопольного реагирования", - сообщили в ФАС.

По информации ведомства, динамика роста цен на бензин и дизельное топливо в период с 1 января по 18 марта 2020 года не превышала уровень инфляция. Так, Аи-92 и Аи-95 подорожали на 0,2%, а зимнее дизельное топливо - на 0,19%. Тогда как инфляция с начала года находилась на уровне 0,9%.

Что касается оптовых цен на бензин, то если сравнивать стоимость Аи-92 в марте 2020 года и в марте 2019 года, отмечается ее рост примерно на 10%, уточнили в ФАС. При этом внутренние цены на автомобильный бензин в этот период на внутреннем рынке были ниже экспортных.

Ранее президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства обратил внимание на рост цен на бензин Аи-92 на 10,44% и поручил держать цены на нефтепродукты под контролем.