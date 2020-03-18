Эксперты назвали факторы, способные сдержать падение цен на нефть

По прогнозу консалтинговой компании IHS Markit, спрос на нефть в 2020 году может упасть на 5 млн баррелей в сутки в результате эпидемии коронавируса. При этом из-за разрыва соглашения ОПЕК+ переизбыток нефти в мировых хранилищах может вырасти до 1,3 млрд баррелей (+800 млн баррелей), что является абсолютным рекордом. Даже в 2016 году, когда переизбыток достигал максимальных значений, они не превышали 360 млн баррелей.

Цены на нефть марки Brent 18 марта опустились ниже $26 за баррель впервые с сентября 2003 года на опасениях инвесторов по поводу перенасыщения рынка в ближайшие месяцы.

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Цены на нефть, рекордное падение которых наблюдается уже вторую неделю, могут достичь психологического дна на уровне $20-25 за баррель, от которого уже возможен отскок, считают опрошенные ТАСС эксперты. Однако для этого в условиях жесточайшего переизбытка нефти рынку необходимы новости о восстановлении спроса в Китае или возобновлении ограничений ОПЕК+.

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"Конечно, на рынок давит избыток предложения. Кроме сланцевиков, теперь уже и Саудовская Аравия, и Россия стараются больше добывать и экспортировать. В то же время потребление сокращается", - поясняет аналитик "Финама" Алексей Калачев.

"Похоже, объем перепроизводства будет таким, что нефть действительно будет негде хранить", - соглашается директор отдела корпораций международного рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

По мнению Калачева, теперь психологическое дно находится на уровне $25 за баррель. "Где-то примерно на подходе к этой цифре может начаться сопротивление, и, скорее всего, оттуда и будет отскок. Пока не вижу оснований для стоимости нефти двигаться сильно вниз", - отмечает он.

Впрочем, прогнозы о падении котировок и до $20 за баррель уже не кажутся фантастическими, считает аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Нужен позитив

Среди факторов, которые способны поддержать рынок, эксперты называют восстановление спроса на нефть в Китае и сигналы о сотрудничестве от стран ОПЕК+.

"Если сигналов от Саудовской Аравии и России никаких не будет, может и дальше будем падать", - говорит Маринченко из Fitch.

При этом быстрого отскока в случае каких-либо заявлений от бывших союзников по ОПЕК+ эксперт не ждет, так как спрос очень низок. Однако словесные интервенции могли бы стабилизировать рынок, считает он.

Юшков возлагает надежды на скорое восстановление спроса на нефть в Китае. Ближе к концу апреля, по его оценке, на поправку может пойти и потребление нефти в Европе, когда пик карантинных ограничений пройдет.

С 1 апреля, когда официально истекают договоренности ОПЕК+ об ограничении добычи, резкого снижения цен на нефть ждать не стоит, уверен Калачев из "Финама".

"Информация срабатывает на ожидания. То есть это уже в динамику цен заложено, сама по себе эта дата ничего не значит", - заключил он.