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Разработчик "ядерного чемоданчика" начнет выпуск центров обработки данных

В рамках нацпроекта "Цифровая экономика", в России к 2024 году должно быть создано восемь опорных дата-центров с использованием отечественных технологий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 марта. /ТАСС/. Научно-производственное объединение (НПО) "Импульс" (Санкт-Петербург), которое в 1980-х годах разработало систему связи для "ядерного чемоданчика", планирует в этом году представить первые образцы энергоэффективных центров обработки данных (ЦОД) собственного производства. Об этом сообщил в среду ТАСС начальник управления по развитию гражданской продукции НПО Алексей Новиков.

Центры обработки данных (дата-центры) используются для обработки, хранения и распространения информации. Согласно паспорту национального проекта "Цифровая экономика", в России к 2024 году должно быть создано восемь опорных дата-центров с использованием отечественных технологий, а доля страны в мировом объеме оказания услуг по хранению и обработке данных к этому году должна вырасти до 5% (с 0,9% в 2019 году).

"Мы активно реализуем направление под названием "Мобильные энергоэффективные центры обработки данных". То есть, мы конструируем новые инновационные решения по вычислительной технике. В основу этого решения ложатся произведенные отечественные вычислительные платформы. Мы планируем в этом году представить первые образцы наших центров", - сказал он.

Новиков рассказал, что в ЦОД будет реализовано решение, согласно которому тепло от работы вычислительных мощностей будет отводиться на теплообменники. "Выделяемой энергии будет достаточно, чтобы, например, эффективно использовать это тепло на обогрев каких-то помещений и т. д.", - пояснил он.

В нацпроект "Цифровая экономика" включены шесть федеральных проектов: "Информационная инфраструктура", "Цифровые технологии", "Цифровое государственное управление", "Нормативное регулирование цифровой среды", "Кадры для цифровой экономики" и "Информационная безопасность". Всего на его исполнение в РФ планируется направть почти 1,64 трлн рублей.

НПО "Импульс" ведет свою историю с 1950-х годов, занимается разработкой и производством автоматических систем управления для Ракетных войск стратегического назначения РФ, систем подготовки и пуска ракет, автономных энергетических установок.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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