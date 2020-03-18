Российский рынок пережил очередное падение на фоне дешевеющей нефти

Индекс Мосбиржи по итогам дня снизился на 5,04%, до 2112,64 пункта, а РТС рухнул на 10,96%, до 832,26 пункта. По информации торговой площадки, с начала года они потеряли 30,64% и 46,27% соответственно. Это падение в основном пришлось на последние полторы недели, за которые рублевый индекс потерял более 22%, а долларовый - почти 34%.

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Торги на Московской бирже в среду завершились падением основных индексов и рубля на фоне очередного обрушения цен на нефть, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара на момент закрытия основных торгов (18:50 мск) рос на 6%, до 79,97 рубля, а евро - на 4,64%, до 86,75 рубля. После этого, однако, рубль продолжил падение: европейская валюта достигла 88 рублей, а американская вплотную приблизилась к 81, остановившись на уровне 80,87 рубля - у верхней границы установленного ценового диапазона. Таких показателей рынок не видел с зимы 2016 года.

Майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE дешевеют более чем на 11%, ниже $25,5 за баррель. Цена сорта WTI падает на 16,9% - до $22,71.

Аналитик ИК "Фридом Финанс" Валерий Емельянов отметил, что российский рынок на фоне обрушения нефтяных котировок "пережил один из самых драматичных моментов за последние дни". "Фактически мы сейчас наблюдаем цены 90-х годов XX века", - сказал он.

"Предел падения по нефти в настоящий момент отсутствует, - считает эксперт. - Спекулятивно нефть может доходить [до уровней] ниже дисконтной цены Saudi Aramco ($25), за которой следующая психологическая цель - $20. Но вряд ли рынок долго продержится на таком низком дне".

Россия не одинока

Опасения инвесторов из-за пандемии коронавируса, которые правильнее называть уже паникой, и очередное обрушение цен на нефть повлияли далеко не только на Московскую биржу. В минус ушли рынки по всему миру - разница между ними только в том, насколько снизились их котировки.

Меньше прочих потеряли индексы площадок континентального Китая ("всего" 1,7-1,8%) и Японии, где торги завершились снижением Nikkei 225 менее чем на 1,7%, но все равно остановились на самом низком с ноября 2016 года уровне. Всего за полторы недели основной индекс Токийской фондовой биржи потерял 19,4%. Гонконгский Hang Seng снизился почти на 4,2%, южнокорейский KOSPI - почти 4,9% (потери с 9 марта составили 15% и 22% соответственно).

В "красной зоне" находятся и основные европейские индексы, теряющие примерно 4-6%. Торги в США открылись очередным падением основных индексов на 5-6%.

Рубль продолжит слабеть

"Полагаем, что завтра картина на рынках принципиально не поменяется, - говорит финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека. - На старте сессии возможен отскок технического характера, но в целом "медвежий" тренд останется превалирующим. <...> По нашим оценкам, в четверг индекс Мосбиржи может формироваться в пределах диапазона 2085-2200 пунктов, курс рубля к доллару сохранит склонность к ослаблению к уровням 80 и ниже".

Емельянов полагает, что еще до конца недели можно будет увидеть падение индекса РТС до 750 пунктов. "Абсолютное историческое дно все ближе, но за две-три сессии его достичь не удастся. По нашему мнению, пока ситуация далека от того, чтобы рынок ушел ниже 700 пунктов и тем более вышел на 500, где он находился в 2009 году", - добавил специалист.

Что касается индекса Мосбиржи, ему окажет поддержку падения курса рубля, считает он. Емельянов прогнозирует, что индикатор будет держаться между отметками в 2100 и 2150 пунктов, временами опускаясь ниже или выше. Ниже индекс может оказаться, если нефть будет стоить дешевле $25 за баррель, пояснил эксперт.

"Следующая сессия, вероятнее всего, начнется со слабого укрепления российской валюты. Однако общий тренд пока не переломлен. Доллар, по нашему мнению, вполне способен вырасти до 86 рублей, евро соответственно - до 93-95 рублей", - ожидает Емельянов.