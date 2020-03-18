Путин пообещал, что уровень доходов граждан в Крыму и Севастополе будет постепенно расти

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил, что постепенно средняя заработная плата и уровень доходов граждан будут расти в Крыму и Севастополе. .

"Я уверен, что постепенно, это просто неизбежно, здесь (в Крыму и Севастополе - прим. ТАСС) средняя по экономике заработная плата и доходы граждан будут расти", - сказал глава государства на встрече с представителями общественности Крыма и Севастополя.

По словам Путина, государство будет создавать все необходимые условия для роста этих показателей в регионе.

Путин также обещал рассмотреть проблему интернета в Крыму и Севастополе, заявив, что широкополосный скоростной интернет должен быть везде. "У нас программа соответствующая имеется, проблема тоже известна <...> Я попрошу губернатора подумать, представить эти предложения, - сказал он. - Широкополосный скоростной интернет должен быть везде, в том числе Севастополь и Крым - это не исключение".

Президент также добавил, что проблема касается и сетей сотовой связи, над ее решением также продолжится работа.

В Республике Крым в рамках нацпроекта "Цифровая экономика" до 2021 года запланировано подключение к интернету 315 социально значимых объектов, в том числе общеобразовательные и специализированные образовательные организации, фельдшерско-акушерские пункты, пожарные части МЧС Республики Крым и органы местного самоуправления. В 2019 году было подключено 82 объекта, включая 67 школ, четыре пожарных части и девять ФАПов. В 2020 году в республике планируется подключить к интернету еще 101 объект.