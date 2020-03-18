{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Торги на бирже Нью-Йорка приостановлены из-за падения S&P 500

Индекс рухнул более, чем на 7%

НЬЮ-ЙОРК, 18 марта. /ТАСС/. Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже приостановлены на 15 минут после падения индекса S&P 500 более, чем на 7%. Соответствующие данные приводятся в среду на сайте этой торговой площадки.

К 13:00 по времени Восточного побережья США (20:00 мск) снижение S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, составило 177,29 пункта (7,01%), он опустился до отметки 2351,90 пункта. Торги вновь могут приостановлены на 15 минут, если падение данного индекса превысит 13%. До конца сессии торги будут остановлены, если S&P 500 рухнет больше, чем на 20%.

На эту тему
Отмена "Евровидения" и свиданий в СИЗО. Главное о коронавирусе за 18 марта

Американский промышленный индекс Dow Jones к этому моменту потерял 1660,63 пункта (7,82%), опустившись до 19576,75 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq опустился на 462,37 пункта (6,30%), до уровня 6872,41 пункта.

Начало торгов в среду было отмечено снижением основных индексов на 5-6%. Телекомпания CNBC указывала, что это связано с сохраняющейся угрозой распространения в США и в мире нового коронавируса.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных властей и властей штатов, число случаев заражения коронавирусом увеличилось в США до 7324, умерли по меньшей мере 115 человек.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 200 тысяч человек, более 8 тысяч умерли. По информации оперативного штаба, в России зарегистрировано 147 случаев инфицирования.

Теги
СШАРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Ситуация с курсом валют и ценами на нефть
Российский рынок пережил очередное падение на фоне дешевеющей нефти
Курс евро достиг 88 рублей, а курс доллара вырос до 80,87 рубля
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС