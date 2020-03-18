Торги на бирже Нью-Йорка приостановлены из-за падения S&P 500

К 13:00 по времени Восточного побережья США (20:00 мск) снижение S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, составило 177,29 пункта (7,01%), он опустился до отметки 2351,90 пункта. Торги вновь могут приостановлены на 15 минут, если падение данного индекса превысит 13%. До конца сессии торги будут остановлены, если S&P 500 рухнет больше, чем на 20%.

НЬЮ-ЙОРК, 18 марта. /ТАСС/. Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже приостановлены на 15 минут после падения индекса S&P 500 более, чем на 7%. Соответствующие данные приводятся в среду на сайте этой торговой площадки.

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Американский промышленный индекс Dow Jones к этому моменту потерял 1660,63 пункта (7,82%), опустившись до 19576,75 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq опустился на 462,37 пункта (6,30%), до уровня 6872,41 пункта.

Начало торгов в среду было отмечено снижением основных индексов на 5-6%. Телекомпания CNBC указывала, что это связано с сохраняющейся угрозой распространения в США и в мире нового коронавируса.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных властей и властей штатов, число случаев заражения коронавирусом увеличилось в США до 7324, умерли по меньшей мере 115 человек.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 200 тысяч человек, более 8 тысяч умерли. По информации оперативного штаба, в России зарегистрировано 147 случаев инфицирования.