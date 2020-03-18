Эксперты оценили возможность роста доллара до 90 рублей

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Рубль в среду продемонстрировал значительное ослабление, преодолев психологический порог в 80 руб. за доллар. Эксперты, опрошенные ТАСС, полагают, что падение российской валюты до 90 руб. за доллар возможно лишь после преодоления цены на нефть отметки в $20, однако на данный момент такой сценарий кажется не реалистичным.

Учитывая бюджетное правило и увеличение объемов продажи валюты Центральным банком, 90 руб. за доллар сейчас кажется недостижимой отметкой, считает директор по стратегии ИК "Финам" Ярослав Кабаков. "Это произойдет только если расширится волатильность, сопровождающаяся банкротством крупных участников финансового рынка, а нефть опустится до отметки $20 за баррель Brent", - добавил эксперт.

То, что снижение курса до 90 руб. или более вероятно только в случае снижения цен на Brent до $20 за баррель, считает и старший аналитик УК "Альфа-Капитал" Максим Бирюков. Однако, при первых же признаках затухания "коронакризиса" не исключено резкое укрепление рубля, отметил он. Эксперт подчеркнул, что рубль будет под давлением, пока не появятся явные свидетельства успеха глобальной борьбы с темпами с распространения коронавируса.

По его мнению, позитивным фактором был бы возврат к переговорам в формате ОПЕК+ или даже более широком с участием других нефтедобывающих стран.