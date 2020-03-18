Эксперты оценили возможность роста доллара до 90 рублей

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Рубль в среду продемонстрировал значительное ослабление, преодолев психологический порог в 80 руб. за доллар. Эксперты, опрошенные ТАСС, полагают, что падение российской валюты до 90 руб. за доллар возможно лишь после преодоления цены на нефть отметки в $20, однако на данный момент такой сценарий кажется не реалистичным.
Учитывая бюджетное правило и увеличение объемов продажи валюты Центральным банком, 90 руб. за доллар сейчас кажется недостижимой отметкой, считает директор по стратегии ИК "Финам" Ярослав Кабаков. "Это произойдет только если расширится волатильность, сопровождающаяся банкротством крупных участников финансового рынка, а нефть опустится до отметки $20 за баррель Brent", - добавил эксперт.
То, что снижение курса до 90 руб. или более вероятно только в случае снижения цен на Brent до $20 за баррель, считает и старший аналитик УК "Альфа-Капитал" Максим Бирюков. Однако, при первых же признаках затухания "коронакризиса" не исключено резкое укрепление рубля, отметил он. Эксперт подчеркнул, что рубль будет под давлением, пока не появятся явные свидетельства успеха глобальной борьбы с темпами с распространения коронавируса.
По его мнению, позитивным фактором был бы возврат к переговорам в формате ОПЕК+ или даже более широком с участием других нефтедобывающих стран.
Старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов также считает, что о снижении до отметки 90 руб. за доллар пока говорить преждевременно. "Многое зависит от цен на нефть, они могут ненадолго уйти к 20 долларам за баррель, но на этом уровне должно сократиться предложение от неэффективных производителей, поэтому цены на нефть могут стабилизироваться, а курс рубля какое-то время может пребывать в зоне 80-85 за доллар", - пояснил Суверов.
Достижение уровня в 90 руб. за доллар возможно в ближайшие недели "на панике", считает аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Александр Осин, однако данная цена находится далеко от своих справедливых среднесрочных оценок.
"Справедливый курс рубля к доллару, сформированный на основе сравнения макроэкономических трендов, находится существенно ниже, на отметках вблизи 50 руб. за доллар. Однако постоянные внутренние шоки, сформированные, в том числе, в результате избыточно жесткой монетарной, налоговой, законодательной политики регуляторов и в отсутствие реакции правительства на риски нерыночного регулирования на товарном рынке, создают текущий, значительно отклоняющийся от средне- и долгосрочных фундаментально обоснованных уровней курс", - пояснил он.
По прогнозам ИК "Фридом Финанс", к ближайшей пятнице закрытие торгов для рубля к доллару и евро произойдет в диапазонах 76,3-79,6 руб. и 83,75-87,75 руб. соответственно. Баррель Brent будет торговаться в диапазоне $25-29.