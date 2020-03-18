{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Австрийская OMV профинансировала "Северный поток - 2" на €712 млн

Компания подписала соглашение о финансировании на сумму €950 млн

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Австрийская нефтегазовая компания OMV - один из партнеров "Газпрома" по "Северному потоку - 2" - к настоящему времени направила на финансирование проекта €712 млн из необходимых €950 млн, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"OMV подписала соглашение о финансировании на сумму €950 млн. Пока мы заплатили €712 млн. OMV получит привлекательные проценты, они выплачиваются после ввода проекта в эксплуатацию", - отметили в компании.

"Проектная компания [Nord Stream 2 AG] в настоящее время разрабатывает пересмотренный план реализации проекта. OMV верит в завершение [строительства] трубопровода", - добавили в компании.

Ранее другой партнер по проекту - германская Wintershall Dea - сообщила, что уже профинансировала строительство газопровода также на €712 млн.

Европейские партнеры "Газпрома" по проекту - Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - обязались профинансировать "Северный поток - 2" суммарно на 50%, то есть на €950 млн каждый. Остальное инвестирует российский газовый холдинг. Общая стоимость реализации проекта оценивается в €9,5 млрд.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Трубопровод пойдет в обход транзитных государств (в частности, Украины, Белоруссии и Польши) через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти государств: России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

В конце декабря 2019 года из-за санкций США швейцарская Allseas остановила работы по строительству "Северного потока - 2" и увела свои суда-трубоукладчики.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что трубопровод будет достроен своими силами. Министр энергетики РФ Александр Новак называл возможным достройщиком "Северного потока - 2" судно "Академик Черский". Пока "Северный поток - 2" построен на 93%.

Теги
АвстрияРоссия
Реклама на ТАСС
Azur air отменяет все рейсы до 20 апреля
Как отмечается, авиакомпания будет совершать только вывозные рейсы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС