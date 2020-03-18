Австрийская OMV профинансировала "Северный поток - 2" на €712 млн

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Австрийская нефтегазовая компания OMV - один из партнеров "Газпрома" по "Северному потоку - 2" - к настоящему времени направила на финансирование проекта €712 млн из необходимых €950 млн, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"OMV подписала соглашение о финансировании на сумму €950 млн. Пока мы заплатили €712 млн. OMV получит привлекательные проценты, они выплачиваются после ввода проекта в эксплуатацию", - отметили в компании.

"Проектная компания [Nord Stream 2 AG] в настоящее время разрабатывает пересмотренный план реализации проекта. OMV верит в завершение [строительства] трубопровода", - добавили в компании.

Ранее другой партнер по проекту - германская Wintershall Dea - сообщила, что уже профинансировала строительство газопровода также на €712 млн.

Европейские партнеры "Газпрома" по проекту - Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - обязались профинансировать "Северный поток - 2" суммарно на 50%, то есть на €950 млн каждый. Остальное инвестирует российский газовый холдинг. Общая стоимость реализации проекта оценивается в €9,5 млрд.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Трубопровод пойдет в обход транзитных государств (в частности, Украины, Белоруссии и Польши) через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти государств: России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

В конце декабря 2019 года из-за санкций США швейцарская Allseas остановила работы по строительству "Северного потока - 2" и увела свои суда-трубоукладчики.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что трубопровод будет достроен своими силами. Министр энергетики РФ Александр Новак называл возможным достройщиком "Северного потока - 2" судно "Академик Черский". Пока "Северный поток - 2" построен на 93%.