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Ситуация с курсом валют и ценами на нефть

Dow Jones достиг минимума за время президентства Трампа

Индекс находился на отметке 19264,20 пункта

НЬЮ-ЙОРК, 18 марта. /ТАСС/. Американский промышленный индекс Dow Jones в среду опустился ниже уровня, на котором он был в день инаугурации президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила телекомпания CNN.

Согласно данным, размещенным на сайте Нью-Йоркской фондовой биржи, к 13:38 по времени Восточного побережья США (20:38 мск) Dow Jones потерял 1973,18 пункта (9,29%) и находился на отметке 19264,20 пункта. CNN отмечает, что 19 января 2017 года - накануне инаугурации Трампа - этот индекс находился на отметке 19732 пункта. В феврале текущего года Dow Jones установил исторический максимум, поднявшись до отметки 29551,42 пункта.

Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, упал на 213,52 пункта (8,44%) - до отметки 2315,67 пункта, индекс электронной биржи Nasdaq опустился на 568,60 пункта (7,75%) - до уровня 6766,18 пункта. Ранее торги на бирже были приостановлены на 15 минут, после того как снижение S&P 500 составило более 7%. Они вновь могут быть приостановлены на 15 минут, если падение этого индекса превысит 13%. До конца сессии торги будут остановлены, если S&P 500 рухнет больше, чем на 20%.

Начало торгов в среду было отмечено снижением основных индексов на 5-6%. Телекомпания CNBC указывала, что это связано с сохраняющейся угрозой распространения в США и в мире нового коронавируса.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных властей и властей штатов, число случаев заражения коронавирусом увеличилось в США до 7324, умерли по меньшей мере 115 человек.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 200 тыс. человек, более 8 тыс. умерли. По информации оперативного штаба, в России зарегистрировано 147 случаев инфицирования.

Теги
СШАТрамп, ДональдСитуация с курсом валют и ценами на нефть
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