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Аграрии Ставрополье засеяли горохом более 117,7 тыс. га

В министерстве отметили, что посевы гороха способствуют накоплению в почве азота, который обеспечивает возможность минимализации обработки земли

СТАВРОПОЛЬ, 18 марта. /ТАСС/. Фермеры Ставропольского края завершают сев гороха, в регионе им засеяно более 117 тыс. га, сообщили в среду журналистам в краевом министерстве сельского хозяйства.

"Сельскохозяйственные организации Ставропольского края завершают сев гороха. Уже засеяно 117,7 тыс. га, или 97% от плана. Наибольшие площади засеяны в Ипатовском, Петровском городских округах, Красногвардейском и Труновском муниципальных районах края", - говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что посевы гороха способствуют накоплению азота в почве. "Он обеспечивает возможность минимализации обработки почвы, уменьшает количество обработок по сравнению с чистыми парами в 1,5-2 раза", - цитирует пресс-служба замминистра сельского хозяйства региона Вячеслава Дридигера.

В 2019 году на Ставрополье горох был убран с площади 200 тыс. га, урожай составил 380 тыс. тонн. Годом ранее с площади 200 тыс. га аграрии собрали 338 тыс. тонн гороха.

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