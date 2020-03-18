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Распространение коронавируса нового типа

"Триколор", "Билайн" и "Мегафон" откроют бесплатный доступ к своему контенту

До 12 апреля "Триколор" предлагает возможность бесплатно смотреть через спутник свыше 230 телеканалов пакета "Единый"

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Крупные операторы связи, включая "Триколор", "Билайн" и "Мегафон", предоставят бесплатный доступ к основным пакетам каналов и фильмам на фоне массовой отмены общественных, спортивных и культурных событий в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране.

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Так, мультиплатформенный оператор цифровой среды "Триколор" предлагает всем жителям России, которые не являются его клиентами, бесплатный доступ к основным пакетам каналов и фильмам через приложение "Триколор Кино и ТВ", а также через спутник. "Таким образом, как новым, так и существующим клиентам оператора доступ к контенту будет открыт на любых пяти подключенных к интернету устройствах одновременно", - говорится в сообщении компании.

С 19 марта и до 12 апреля (на время дополнительных карантинных каникул, введенных в российских школах - прим. ТАСС) "Триколор" предлагает возможность бесплатно смотреть через спутник свыше 230 телеканалов пакета "Единый", включая 37 HD-каналов, и более 240 телеканалов пакета "Единый Ultra HD". Кроме того, им, как и существующим клиентам, будет открыт бесплатный доступ к 30 каналам, онлайн-кинотеатру в онлайн-приложении "Триколор Кино и ТВ". При этом для просмотра ТВ от "Триколора" через спутник необходим комплект соответствующего приемного оборудования.

"Билайн" в среду информировал своих клиентов о мерах поддержки в профилактике коронавируса. В частности, компания с 23 марта обеспечит своим клиентам возможность пользоваться услугами широкополосного доступа в интернет (ШПД) и сервисом "Билайн ТВ" в сети ШПД "Билайн" даже при нулевом балансе абонентского счета. Такая возможность заработает автоматически и не потребует от клиентов каких-либо действий. Эта и другие инициативы будут действовать по 30 апреля 2020 года включительно и могут быть продлены.

Другой сотовый оператор - "Мегафон" - предоставил абонентам бесплатный доступ к образовательным и развлекательным сервисам: онлайн-курсам, пакетам МегаФон ТВ, онлайн-библиотекам. "МегаФон" впервые открывает бесплатный доступ к собственной платформе "МегаФон Образование", на которой представлены онлайн-курсы для студентов, молодых специалистов и школьников старших классов по четырем направлениям: IT, менеджмент, маркетинг и финансы. Она будет доступна со следующей недели", - сообщили ТАСС в компании.

Кроме этого, "МегаФон ТВ" отменяет на месяц платную подписку на семейный пакет "Максимальный", также пользователям будет доступен партнерский контент more.tv. "Чтобы получить бесплатный доступ к пакетам МегаФон ТВ, пользователю необходимо зарегистрироваться в любом интерфейсе услуги - на сайте, в мобильном приложении или приложении для Smart.TV", - пояснили там.

Другие акции

Онлайн-кинотеатр Amediateka разошлет каждому пользователю с действующей подпиской промокод на месяц бесплатного доступа к сервису. "Amediateka советует поделиться промокодами с близкими и подарить им свою заботу и позитивные впечатления в период, когда все вынуждены ограничить посещение общественных мест и больше времени проводить дома", - сообщила компания.

Также Amediateka в два раза уменьшит стоимость подписки на 3, 6 и 12 месяцев для пользователей, у который в данный момент нет активной подписки на сервис - для этого во время оплаты подписки нужно ввести промокод STAYHOME3 (для подписки на 3 месяца), STAYHOME6 (для подписки на полгода) или STAYHOME12 (для подписки на год).

Телеканал 2х2 сделал подписки на свой контент бесплатными с 17 марта по 7 апреля.

Ранее онлайн-платформы, опрошенные ТАСС, о своих спецакциях по доступу к контенту объявляли Premier, Okko, КиноПоиск HD и "Ростелеком".

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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