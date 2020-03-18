Эксперт: ресторанная отрасль в 2020 году потеряет товарооборот как минимум за месяц

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Ресторанная отрасль России в 2020 году потеряет товарооборот как минимум за месяц. Такую точку зрения ТАСС высказал основатель и председатель совета директоров "Росинтер/Росинтер Ресторантс" Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко.

"Сейчас уже очевидно, что в 2020 году отрасль не досчитается товарооборота как минимум за один месяц, а с учетом периода спада и восстановления, который, по данным из Китая, идет достаточно медленно, потери отрасли будут еще больше", - сказал он.

По его словам, ситуация в ресторанной сфере меняется молниеносно - не просто каждый день, она меняется каждый час. "В этой ситуации мы постоянно адаптируемся и ищем решения, как работать в условиях постоянного сокращения количества гостей и, соответственно, товарооборота ресторанов. Ситуация в аэропортах (где также работают рестораны "Росинтера" - прим. ТАСС) меняется еще быстрее, чем в городских локациях", - сказал он. Ордовский-Танаевский Бланко добавил, что пока рестораны "Росинтера" - "IL Патио", "Планета суши", "Шикари", TGI Fridays, Costa coffee и другие - продолжают работать, при этом осуществляя комплекс мер в вопросах пищевой безопасности и гигиены ресторанов в условиях распространения коронавирусной инфекции. В связи с ростом спроса на услуги доставки разработан ряд дополнительных мер по переводу обслуживания гостей в онлайн-формат, в том числе бесконтактная доставка, возможность доставки заказа персоналом ресторана в близлежащие от ресторана районы.

Также идет расширение позиции детского меню для детей, которые вынуждены оставаться дома, добавил он. "Мы держим руку на пульсе, следим за поступающей информацией и ситуацией на рынке и, конечно, ожидаем конкретных мер поддержки от правительства РФ", - заключил глава "Росинтера".