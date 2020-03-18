{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Эксперт: ресторанная отрасль в 2020 году потеряет товарооборот как минимум за месяц

Ситуация в ресторанной сфере меняется молниеносно, считает основатель и председатель совета директоров "Росинтер/Росинтер Ресторантс" Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Ресторанная отрасль России в 2020 году потеряет товарооборот как минимум за месяц. Такую точку зрения ТАСС высказал основатель и председатель совета директоров "Росинтер/Росинтер Ресторантс" Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко.

"Сейчас уже очевидно, что в 2020 году отрасль не досчитается товарооборота как минимум за один месяц, а с учетом периода спада и восстановления, который, по данным из Китая, идет достаточно медленно, потери отрасли будут еще больше", - сказал он.

По его словам, ситуация в ресторанной сфере меняется молниеносно - не просто каждый день, она меняется каждый час. "В этой ситуации мы постоянно адаптируемся и ищем решения, как работать в условиях постоянного сокращения количества гостей и, соответственно, товарооборота ресторанов. Ситуация в аэропортах (где также работают рестораны "Росинтера" - прим. ТАСС) меняется еще быстрее, чем в городских локациях", - сказал он. Ордовский-Танаевский Бланко добавил, что пока рестораны "Росинтера" - "IL Патио", "Планета суши", "Шикари", TGI Fridays, Costa coffee и другие - продолжают работать, при этом осуществляя комплекс мер в вопросах пищевой безопасности и гигиены ресторанов в условиях распространения коронавирусной инфекции. В связи с ростом спроса на услуги доставки разработан ряд дополнительных мер по переводу обслуживания гостей в онлайн-формат, в том числе бесконтактная доставка, возможность доставки заказа персоналом ресторана в близлежащие от ресторана районы.

Также идет расширение позиции детского меню для детей, которые вынуждены оставаться дома, добавил он. "Мы держим руку на пульсе, следим за поступающей информацией и ситуацией на рынке и, конечно, ожидаем конкретных мер поддержки от правительства РФ", - заключил глава "Росинтера".

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Moody's прогнозирует увеличение стоимости заимствований регионов России из-за коронавируса
Доходность российских муниципальных облигаций выросла на 25 базисных пунктов, отметили в агентстве
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС