ТАСС, 18 марта. Россия стала крупнейшим экспортером нефти в Китай из стран вне ОПЕК в 2019 году, со средним уровнем поставок в 1,6 млн баррелей в сутки (б/с). Об этом говорится в еженедельном отчете Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

России удалось занять долю в 15% в китайском импорте нефти, сказано в отчете. Основываясь на данных EIA можно сделать вывод, что общие поставки нефти из РФ в Китай в прошлом году составили около 584 млн баррелей (почти 80,2 млн тонн).

Ранее ФТС РФ сообщала, что физический объем экспорта российской нефти во все страны в 2019 году вырос на 2,7% - до 267,46 млн тонн по сравнению с 2018 годом. Таким образом, с учетом данных EIA, на поставки в Китай пришлось практически 30% российского экспорта нефти в прошлом году.

В ноябре 2019 года министр энергетики РФ Александр Новак отмечал, что Россия занимает ведущие позиции по экспорту сырой нефти в КНР, увеличив в 2018 году объем поставок на 27,4%, а также лидирует по экспорту электроэнергии. По его мнению, есть все основания говорить о "формировании российско-китайского энергетического альянса".

Импорт Китая из других стран

В 2019 году Китай нарастил средний импорт нефти практически на 10% - до 10,1 млн баррелей в сутки. Основными причинами для такого роста EIA называет увеличение нефтеперерабатывающих мощностей в КНР на 1 млн б/с, стратегическое накапливание запасов и стабильный с 2012 года уровень внутренней добычи.

Страны ОПЕК обеспечили 55% нефтяного импорта Китая, что оказалось наименьшим показателем с 2005 года. Так, Саудовская Аравия экспортировала в Китай больше нефти, чем когда-либо прежде, но ее доля в китайском импорте была меньше чем та, которую она занимала с 2008 по 2013 год.

Как уже ранее сообщало Минэнерго США, экспорт нефти из США в Китай в 2019 году снизился на 43%, до 133 тыс. б/с из-за торговых войн и неблагоприятных цен на топливо для Пекина.

По оценкам EIA, внутреннее потребление топлива Китая в первом квартале 2020 года составило в среднем 13,9 млн баррелей в сутки, что на 0,6 млн баррелей меньше, чем годом ранее. Главным образом снижение произошло в результате мер китайского правительства, связанных со сдерживанием распространения коронавируса COVID-19. Влияние этой вспышки вируса на экономику и транспортный сектор все еще продолжается, и, вероятно, скажется на импорте нефти в Китай, запуске новых НПЗ и внутреннем потреблении во II квартале 2020 года, говорится в отчете.