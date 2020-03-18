"Азимут" отменил часть рейсов в Ереван из Ростова-на-Дону, Краснодара, Сочи, Калуги и Уфы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 марта. /ТАСС/. Крупнейший авиаперевозчик Юга России - авиакомпания "Азимут" - сократил полетную программу в Ереван из Ростова-на-Дону, Краснодара, Сочи, Калуги и Уфы. Об этом в среду сообщается на сайте авиаперевозчика.

"По направлению Ростов-на-Дону - Ереван - Ростов-на-Дону с 20 по 27 марта отменены рейсы, выполнявшиеся по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям, с 29 марта по 1 мая отменены рейсы, выполнявшиеся по вторникам, средам, пятницам и воскресеньям, по направлению Краснодар - Ереван - Краснодар отменены рейсы 21 и 23 марта, а с 30 марта по 30 апреля отменены рейсы, выполнявшиеся по понедельникам, четвергам и субботам, по направлению Сочи - Ереван - Сочи отменены рейсы на 19, 26 и 29 марта, с 3 апреля по 1 мая отменены рейсы по пятницам", - говорится в сообщении.

Кроме того, отменены рейсы по направлению Калуга - Ереван - Калуга с 31 марта по 28 апреля по вторникам и субботам, а также из Уфы в Ереван и в обратном направлении, планировавшиеся к выполнению с 30 марта по 28 мая.

Ранее авиакомпания приняла решение приостановить полеты из Ростова-на-Дону в Тель-Авив с 19 марта до 26 апреля, а также в Мюнхен из Краснодара до 31 мая и в Бишкек из Ростова-на-Дону с 31 марта по 26 мая.

Авиакомпания "Азимут" - авиаперевозчик Юга России, базирующийся в аэропортах Платов (Ростов-на-Дону) и Пашковский (Краснодар). Флот "Азимута" состоит только из самолетов SSJ-100 улучшенной модификации SSJ-100-95LR с увеличенной дальностью полета. Сейчас в парке компании 11 самолетов Sukhoi Superjet 100, к 2022 году планируется расширение парка до 16 судов.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 200 тыс. человек, более 8 тыс. умерли. В Соединенных Штатах, согласно информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок властей страны, Всемирной организации здравоохранения и других официальных источников, число случаев заражения превысило 7,3 тыс., умерли по меньшей мере 115 человек.