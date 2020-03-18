{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Азимут" отменил часть рейсов в Ереван из Ростова-на-Дону, Краснодара, Сочи, Калуги и Уфы

Ранее авиакомпания сообщила о приостановлении полетов из Ростова-на-Дону в Тель-Авив и Бишкек, а также из Краснодара в Мюнхен

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 марта. /ТАСС/. Крупнейший авиаперевозчик Юга России - авиакомпания "Азимут" - сократил полетную программу в Ереван из Ростова-на-Дону, Краснодара, Сочи, Калуги и Уфы. Об этом в среду сообщается на сайте авиаперевозчика.

"По направлению Ростов-на-Дону - Ереван - Ростов-на-Дону с 20 по 27 марта отменены рейсы, выполнявшиеся по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям, с 29 марта по 1 мая отменены рейсы, выполнявшиеся по вторникам, средам, пятницам и воскресеньям, по направлению Краснодар - Ереван - Краснодар отменены рейсы 21 и 23 марта, а с 30 марта по 30 апреля отменены рейсы, выполнявшиеся по понедельникам, четвергам и субботам, по направлению Сочи - Ереван - Сочи отменены рейсы на 19, 26 и 29 марта, с 3 апреля по 1 мая отменены рейсы по пятницам", - говорится в сообщении.

Кроме того, отменены рейсы по направлению Калуга - Ереван - Калуга с 31 марта по 28 апреля по вторникам и субботам, а также из Уфы в Ереван и в обратном направлении, планировавшиеся к выполнению с 30 марта по 28 мая.

Ранее авиакомпания приняла решение приостановить полеты из Ростова-на-Дону в Тель-Авив с 19 марта до 26 апреля, а также в Мюнхен из Краснодара до 31 мая и в Бишкек из Ростова-на-Дону с 31 марта по 26 мая.

Авиакомпания "Азимут" - авиаперевозчик Юга России, базирующийся в аэропортах Платов (Ростов-на-Дону) и Пашковский (Краснодар). Флот "Азимута" состоит только из самолетов SSJ-100 улучшенной модификации SSJ-100-95LR с увеличенной дальностью полета. Сейчас в парке компании 11 самолетов Sukhoi Superjet 100, к 2022 году планируется расширение парка до 16 судов.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 200 тыс. человек, более 8 тыс. умерли. В Соединенных Штатах, согласно информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок властей страны, Всемирной организации здравоохранения и других официальных источников, число случаев заражения превысило 7,3 тыс., умерли по меньшей мере 115 человек.

Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
"Аэрофлот" сократит полеты в США
Компания прекратит полеты в ОАЭ и Португалию
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС