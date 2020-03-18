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"Аэрофлот" сократит полеты в США

Компания прекратит полеты в ОАЭ и Португалию

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" закроет рейсы в Вашингтон, Майами, Лос-Анджелес, Дубай и Лиссабон до 30 апреля. Об этом говорится в сообщении компании на сайте.

"С 29 марта Аэрофлот продолжит выполнение полетов в США только по маршруту Москва - Нью-Йорк - Москва", - отмечается в сообщении.

"Аэрофлот" выполнял ежедневные рейсы из Москвы в Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Лондон, Дубай и Лиссабон, а также один рейс в неделю в Вашингтон и четыре в Майами.

Кроме того, с 20 марта будет закрыт рейс "России" из Санкт-Петербурга в Лондон.

С 20 марта согласно распоряжению премьер-министра РФ Михаила Мишустина полеты в Великобританию, США и ОАЭ будут ограничены. Рейсы в Нью-Йорк, Лондон и Абу-Даби могут выполняться только из терминала F Шереметьево. С 18 марта в Россию ограничен въезд иностранных граждан и лиц без гражданства в период до 1 мая. На данный момент авиасообщение РФ и ряда стран ограничено. За последние полтора месяца на фоне распространения коронавируса были ограничены полеты в страны Европейского союза, Китай, Южную Корею, Иран, Узбекистан и другие.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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