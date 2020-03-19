Правительство рассмотрит стратегию развития АПК до 2030 года

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Правительство России под председательством Михаила Мишустина соберется на очередное заседание в четверг. Как сообщила пресс-служба правительства, на повестку дня вынесено семь вопросов.

Основной темой станет рассмотрение стратегии развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов РФ на период до 2030 года.

Стратегия развития АПК

Бывший премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в конце 2019 года подписал стратегию развития рыбохозяйственной отрасли до 2030 года. Тогда он отмечал, что Россия занимает пятое место в мире по среднедушевому потреблению рыбы и морепродуктов. При этом спрос как внутри страны, так и за рубежом будет только расти .

Стратегию планируется реализовать в два этапа: первый - до 31 декабря 2025 года, второй - с 1 января 2026 года по 31 декабря 2030 года. В документе предусмотрена реализация пяти основных [инвестиционных] комплексных проектов развития и семи поддерживающих проектов. Согласно документу, доход РФ от рыбного комплекса вырастет к 2030 году на 71,3%, до 418 млрд рублей. Планируется, что увеличение валовой добавленной стоимости произойдет за счет развития производства продукции глубокой переработки. Ожидается, что рост долгосрочных финансовых вложений в отрасль нарастающим итогом к 2030 году составит 613 млрд рублей против 159 млрд рублей в 2018 году.

Оборот организаций по направлению "Рыболовство, рыбоводство и рыбопереработка" за этот период вырастет на 59,4% и достигнет 888 млрд рублей. Объем добычи водных биоресурсов увеличится на 5,6%, до 5,396 млн тонн в год. Объем производства продукции товарной аквакультуры к 2030 году, согласно документу, возрастет в 2,6 раза и составит 618 тыс. тонн. При этом потребление рыбы и рыбопродуктов к 2030 году должно в среднем составить 25 кг в год на человека против 21,7 кг в 2018 году и 21,9 кг в 2019 году.

Планируется, что удельный вес отечественной рыбной продукции на внутреннем рынке к 2030 году составит 85% против 82% в 2018 году и 82,3% в 2019 году. Согласно документу, доля новых судов, построенных на территории России, к 2030 году должна достигнуть 80% против 15% в 2018 и 2019 годах. Доля продукции с высокой добавленной стоимостью в общем объеме произведенной рыбной продукции к 2030 году возрастет до 65% против 30% в 2018 году и 35% в 2019 году.

Малые города

Помимо этого, министры примут решение о распределении иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2020 году из федерального бюджета бюджетам 43 регионов РФ. Речь идет о средствах на финансовое обеспечение расходов для реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Сегодня призовой фонд конкурса составляет 5 млрд рублей и будет удвоен со следующего года.

В ходе недавней поездки в Переславль-Залесский глава правительства ознакомился с рядом проектов участников конкурса. Региональным властям на совещании Мишустин предложил обращать большее внимание на внешний облик малых городов, "не концентрироваться только на крупных центрах". Глава правительства указал тогда на необходимость организации площадок для спорта и отдыха, а для таких известных исторических мест и центров туризма, как Переславль-Залесский, еще и новых гостиниц, кемпингов и современной комфортной инфраструктуры.

Кабинет министров также рассмотрит законопроект, который позволит увеличить объем венчурных инвестиций в инновационные проекты, особенно на ранних стадиях их жизненного цикла. Еще одной темой предстоящего заседания станет законопроект, позволяющий создать правовые основы и организационные условия для внедрения новых кадровых технологий, направленных на повышение эффективности деятельности государственных органов и госслужащих.