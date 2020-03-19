Первый канал и МТС создают предприятие для охвата многомиллионной телеаудитории

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Первый канал и компания "МТС" объявили о стратегическом партнерстве и создании совместного предприятия, цель которого - охват многомиллионной телеаудитории во всех средах, говорится в совместном заявлении сторон, текст которого имеется в распоряжении ТАСС. Соглашение подписали гендиректор Первого канала Константин Эрнст и президент МТС Алексей Корня.

"В рамках соглашения Первый канал и МТС создадут совместное предприятие для формирования медийного предложения нового уровня", - говорится в документе и отмечается, что возможности МТС по эффективному взаимодействию с 80-миллионной аудиторией российских пользователей, а также опыт и экспертиза телеканала по созданию контента для разных аудиторий позволят создать принципиально новый формат медиа предложения, основанный на индивидуальных предпочтениях каждого пользователя.

Согласно заявлению, МТС займется разработкой адаптированных под запросы Первого канала инструментов аналитики пользовательского поведения при просмотре видеоконтента в интернете. Совместно также будет разработана рекомендательная система медиаконтента, усовершенствованы инструменты медиамониторинга и аналитики, а также адаптирована рекламная политика. Первый канал предоставит "МТС медиа" - подразделению, развивающему медиаактивы и ТВ-продукты МТС, - права на использование контента из библиотеки игрового и документального кино телеканала, а также новинок, не выходивших ранее в эфире вещателя.

"Наша совместная компания с МТС создается ради одного - ради будущего. Оно уже наступило. Многие игроки рынка этого еще не почувствовали и отрабатывают вчерашние модели. Мы же полагаем, что мультиплексы и стриминговые платформы - это промежуточная и коротко живущая фаза трансформации телевидения ХХ века в телевидение ХХI, - отметил Эрнст. - Наши совместные усилия помогут десяткам миллионов российских пользователей и зрителей дотронуться до сегодняшнего дня".

Со своей стороны, вице-президент МТС по развитию медиабизнеса Игорь Мишин выразил уверенность, что партнерство стало возможно благодаря новому этапу развития телевидения, новым технологиям доставки контента аудитории. "Наша общая стратегическая цель - обеспечить максимально большому числу зрителей простой и удобный доступ к лучшим программам, фильмам и сериалам с помощью передовых технологий", - сказал он.

"МТС медиа" развивает медиаактивы и телевизионные продукты, которые включают IPTV (интернет-телевидение), кабельное и спутниковое телевизионное вещание, распространение и производство контента, управление киностудией "Кинополис". В приоритетах компании - развитие собственной мультимедийной платформы МТС ТВ, позволяющей обеспечить трансляцию контента во всех средах смотрения.