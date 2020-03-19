Bloomberg: Tesla снизит на 75% число рабочих в смене на заводе в Калифорнии

НЬЮ-ЙОРК, 19 марта. /ТАСС/. Американская компания Tesla подчинится распоряжению властей округа Аламида (штат Калифорния) о снижении численности работающих на сборочном заводе во Фримонте на около 75%. Об этом сообщило в среду агентство Bloomberg со ссылкой на представителя окружной полиции Рея Келли.

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"У нас состоялся разговор в позитивном ключе, они [в Tesla], похоже, собираются подчиниться распоряжению. Все автомобилестроительные предприятия в военные времена являлись жизненно важными объектами инфраструктуры. Но сейчас совсем иное дело, разразилась пандемия", - пояснил представитель полиции Аламиды.

Tesla готова снизить с около 10 тыс. до порядка 2,5 тыс. численность рабочих, выходящих одновременно в смену на фабрике во Фримонте (штат Калифорния). Местные власти считают такую меру необходимой для ограничения распространения заболевания, вызываемого новым коронавирусом. В этом округе число инфицированных в среду превысило 30 человек.

Как передало в среду агентство Associated Press, три автомобилестроительных гиганта General Motors, Ford и Fiat Chrysler договорились приостановить работу своих заводов в США из-за распространения коронавируса нового типа. Эта мера затронет около 150 тыс. сотрудников компаний.