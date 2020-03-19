Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже временно будут проводить только в электронном режиме

НЬЮ-ЙОРК, 19 марта. /ТАСС/. Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже с 23 марта будут временно проводить только в электронном режиме из-за распространения нового коронавируса. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в среду на сайте торговой площадки.

"Торги полностью в электронном режиме начнутся при открытии сессии в понедельник", - говорится в документе. Закрыты будут залы биржи в Нью-Йорке и Сан-Франциско (штат Калифорния), чтобы не допустить заражения вирусом персонала и инвесторов.

В документе подчеркивается, что "торги и регуляторный надзор в отношении всех зарегистрированных на Нью-Йоркской фондовой бирже ценных бумаг будут продолжены без перебоев".

"Торговые залы Нью-Йоркской фондовой биржи имеют особое значение для эмитентов и инвесторов, однако наши рынки могут в полной мере функционировать в полностью электронном режиме, чтобы обслуживать всех участников до тех пор, пока мы не сможем вновь открыть залы", - отметила президент торговой площадки Стейси Каннингэм. Она не уточнила, когда именно залы могут снова стать доступны для посещения.

По информации федеральных и местных властей, число случаев заражения в США превысило 7,7 тыс., умерли по меньшей мере 118 человек.