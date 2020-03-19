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"Известия": в России планируют обсудить введение режима неполной дистанционной занятости

Он предполагает совмещение работы на обычном рабочем месте и удаленно
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© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) планирует в марте обсудить возможность введения в РФ работы в режиме неполной дистанционной занятости. Об этом в четверг сообщают "Известия" со ссылкой на документ.

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По данным издания, новый трудовой режим предполагает совмещение работы на обычном рабочем месте и удаленно. Это следует из письма сопредседателя центрального штаба ОНФ Алексея Комиссарова координатору РТК, вице-премьеру Татьяне Голиковой, с которым ознакомились "Известия".

Как отмечает газета, Комиссаров также направил в РТК законопроект, в котором зафиксированы основные предложения ОНФ. Согласно проекту, в Трудовой кодекс РФ может войти статья "Временная удаленная работа". Нововведения предполагают дополнительное соглашение к трудовому договору, которое может быть заключено в электронном виде. В документе отмечается, что при выполнении сотрудником установленной нормы труда его зарплата не может быть снижена.

Согласно сведениям "Известий", в обсуждении пункта "О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ в части совершенствования законодательства о дистанционной работе и введении возможности работы в режиме неполной дистанционной занятости" также примут участие представители Минтруда, объединений работодателей и профсоюзов.

Секретарь Федерации независимых профсоюзов России сообщил изданию, что в Минтруде уже проходили консультации по поводу введения в России режима неполной дистанционной занятости. Организация, по его словам, получила законопроект из аппарата РТК для предоставления отзыва.

Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссияКомиссаров, Алексей Геннадиевич
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