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Ситуация с курсом валют и ценами на нефть

Падение индекса Hang Seng на 4% произошло в ходе торгов в Гонконге

Он опустился до отметки 21394 - это самый низкий уровень за последние четыре года

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 19 марта. /ТАСС/. Торги на Гонконгской фондовой бирже в четверг открылись очередным падением котировок на фоне масштабных потерь во всех секторах экономики из-за пандемии коронавируса. Индекс Hang Seng в середине утренней сессии опустился на 897 пунктов (4%) - до отметки 21394, свидетельствуют данные этой площадки. Это самый низкий уровень биржевого индикатора за последние четыре года.

Отрицательной динамикой охвачены все основные "голубые фишки", за исключением китайского интернет-гиганта Tencent, объявившего о росте прибыли по итогам прошлого года на 19% - до $13,3 млрд.

На 11% подешевели акции китайского страхового холдинга China Life - до 12,02 гонконгского доллара за бумагу. На 8,77% ухудшил позиции российский производитель алюминия "Русал" - до 2,08 гонконгского доллара. Среди аутсайдеров оказался крупнейший в мире оператор вышек сотовой связи China Tower, чьи активы "похудели" на 8,33% (до 1,54 гонк. долл). В серьезном минусе торгуются акции авиакомпаний, упавшие на 8-9%.

По словам аналитиков, ситуация на рынке остается непредсказуемой и подверженной сильной волатильности из-за панических настроений вокруг пандемии коронавируса и признаков глобальной рецессии.

Теги
КитайСитуация с курсом валют и ценами на нефть
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