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Ситуация с курсом валют и ценами на нефть

Падение основных индексов зафиксировано на биржах Шанхая и Шэньчжэня

Торги на биржах материкового Китая проходят в четверг в негативной зоне

ШАНХАЙ, 19 марта. /ТАСС/. Торги на биржах материкового Китая проходят в четверг в негативной зоне. Основные индексы упали к концу промежуточной торговой сессии на фондовых рынках Шанхая и Шэньчжэня, свидетельствуют данные бирж.

Индекс "Шанхай композит", отражающий ситуацию на Шанхайской фондовой бирже, обвалился на 2,14%, до отметки 2670,37 пункта. В минусе оказались все основные сводные индексы, кроме тех, которые отражают акции информационных и телекоммуникационных компаний. По этим направлениям зафиксирован небольшой рост.

Падением котировок завершились промежуточные торги и на бирже в Шэньчжэне. Ключевой индикатор деловой активности на этой торговой площадке - "Шэньчжэнь компонент" - снизился на 1,93%, до 9836,21 пункта.

Ситуация на фондовом рынке материкового Китая, указывают эксперты, находится под влиянием целого ряда как внутренних, так и внешних факторов. Сильные колебания на биржах в последние несколько недель связаны, в основном, с опасениями инвесторов относительно дальнейшего распространения нового коронавируса в мире и падением цен на нефть.

Теги
КитайСитуация с курсом валют и ценами на нефть
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