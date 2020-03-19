Резервный банк Австралии понизил учетную ставку до рекордного показателя 0,25%

СИДНЕЙ, 19 марта. /ТАСС/. Австралийский Резервный банк понизил в четверг учетную ставку с 0,5% до 0,25%, чтобы предотвратить экономический ущерб от пандемии коронавируса нового типа. Об этом сообщается в заявлении главы банка Филиппа Лоу, опубликованном на сайте ведомства.

"Коронавирус <...> оказывает очень серьезное влияние на экономику и финансовую систему. В какой-то момент вирус будет локализован, и австралийская экономика восстановится, но пока приоритетом для резервного банка является поддержка рабочих мест, доходов и бизнеса, чтобы страна была в состоянии полностью восстановиться, когда кризис отступит. На вчерашнем заседании правление Резервного банка согласовало пакет мер по поддержке австралийской экономики в этот сложный период, снизив учетную ставку до 0,25%", - говорится в заявлении Лоу.

Также сообщается, что Резервный банк Австралии представит трехлетний механизм для дополнительного финансирования малого и среднего бизнеса на общую сумму порядка 90 млрд австралийских долларов ($53,4 млрд), что поможет предприятиям преодолеть последствия кризиса.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 210 тыс. человек, около 8,5 тыс. умерли. В России зарегистрировано 147 случаев инфицирования.