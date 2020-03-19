Роскачество обнаружило фальсификат при проверке томатного сока

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Роскачество при проверке закупленного в российской рознице томатного сока обнаружило фальсификат, то есть случаи обмана потребителя производителем. Об этом говорится в сообщении Роскачества.

Для исследование были отобраны образцы 39 торговых марок восстановленного томатного сока, из них два бренда - нектар. Исследование показало, что не все производители добросовестно указывают информацию на упаковке.

Так, в соке четырех торговых марок обнаружен добавленный сахар, информацию о котором производители не указали ни в составе, ни в наименовании продукта. Это является нарушением требований технического регламента в части маркировки продукта. Еще восемь торговых марок назвали соком продукцию, которая не является соком по физико-химическим показателям. В шести случаях "высока вероятность, что соки восстановлены с нарушением технологии (в них воды добавлено больше, чем требуется)", отмечается в сообщении.

В целом вся исследованная продукция безопасна, 14 из 39 образцов получили высший балл.