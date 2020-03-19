Предприятие Роскосмоса поставит Краснодару 56 трамвайных вагонов

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. АО "Усть-Катавский вагоностроительный завод" (УКВЗ) (входит в Объединенную ракетно-космическую корпорацию (ОРКК), являющуюся подразделением Роскосмоса) выиграло конкурс на поставку Краснодару односекционных трамваев. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте ОРКК.

"Согласно предварительному графику поставки, 29 единиц трамвайных вагонов городской департамент транспорта и дорожного хозяйства должен получить в течение 2020 года, а еще 27 - в 2021 году", - говорится в сообщении.

Эти вагоны смогут использоваться как одиночно, так и в составе трамвайного поезда из двух и более вагонов. "Этот трамвай оптимально решает проблемы увеличенного пассажиропотока, а повышенный уровень комфорта, достигнутый благодаря встроенной климатической системе, отвечает всем современным требованиям пассажиров и эксплуатирующих организаций", - подчеркнули в ОРКК.

Все вагоны завода оснащены камерами видеофиксации, электронными табло, USB-разъемами, WiFi-роутером и другими современными устройствами.

Ранее УКВЗ уже поставлял Краснодару трамвайные вагоны, которые получили название "Кубань". Также в 2020 году ожидаются поставки усть-катавских вагонов разных модификаций в Новокузнецк.