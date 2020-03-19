"Ъ": участники финрынка просят ЦБ о регуляторных и надзорных послаблениях из-за карантина

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Три ассоциации участников финансового рынка обратились к Банку России с просьбами о различных послаблениях. В частности, речь идет о снижении нагрузки по предоставлению отчетности и увеличении сроков вступления в силу различных нормативов, поскольку финансовые организации переходят на уделенную работу в рамках борьбы с распространением коронавируса, сообщает газета "Коммерсантъ".

По данным издания, к регулятору обратилась Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР). Она просит ЦБ ввести временные регуляторные и надзорные послабления для профучастников рынка ценных бумаг, управляющих компаний и спецдепозитариев. Среди прочего НАУФОР хочет, чтобы ЦБ воздержался от предписаний и запросов, носящих статистический и исследовательский характер. Также речь идет о перенесении на второе полугодие плановых проверок, отсрочке вступления в силу нормативов краткосрочной ликвидности и достаточности капитала.

Национальная ассоциация пенсионных фондов также попросила ЦБ смягчить требования для недавно ставших обязательными для них стресс-тестов по методологии регулятора.

ТАСС накануне сообщал, что к регулятору обратилась Ассоциация банков России (АБР), которая сообщила, что направила в ЦБ РФ предложения по минимизации влияния последствий коронавируса на финансовый рынок. В частности, АБР предложила регулятору отменить или перенести проверки банков, запланированные на первое полугодие 2020 г. Также АБР выступает за перенос на 2021 г. сроков вступления в силу нормативных актов ЦБ, устанавливающих новые или изменяющих действующие требования к банкам, и за расширение уже принятых мер регулятора по поддержке финансовой устойчивости отдельных отраслей и секторов экономики на более широкий круг клиентов. Речь в первую очередь идет о субъектах малого и среднего бизнеса, физических лицах и участниках внешнеэкономической деятельности.