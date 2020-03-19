{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

"Ъ": участники финрынка просят ЦБ о регуляторных и надзорных послаблениях из-за карантина

В частности, речь идет о снижении нагрузки по предоставлению отчетности и увеличении сроков вступления в силу различных нормативов

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Три ассоциации участников финансового рынка обратились к Банку России с просьбами о различных послаблениях. В частности, речь идет о снижении нагрузки по предоставлению отчетности и увеличении сроков вступления в силу различных нормативов, поскольку финансовые организации переходят на уделенную работу в рамках борьбы с распространением коронавируса, сообщает газета "Коммерсантъ".

По данным издания, к регулятору обратилась Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР). Она просит ЦБ ввести временные регуляторные и надзорные послабления для профучастников рынка ценных бумаг, управляющих компаний и спецдепозитариев. Среди прочего НАУФОР хочет, чтобы ЦБ воздержался от предписаний и запросов, носящих статистический и исследовательский характер. Также речь идет о перенесении на второе полугодие плановых проверок, отсрочке вступления в силу нормативов краткосрочной ликвидности и достаточности капитала.

Национальная ассоциация пенсионных фондов также попросила ЦБ смягчить требования для недавно ставших обязательными для них стресс-тестов по методологии регулятора.

ТАСС накануне сообщал, что к регулятору обратилась Ассоциация банков России (АБР), которая сообщила, что направила в ЦБ РФ предложения по минимизации влияния последствий коронавируса на финансовый рынок. В частности, АБР предложила регулятору отменить или перенести проверки банков, запланированные на первое полугодие 2020 г. Также АБР выступает за перенос на 2021 г. сроков вступления в силу нормативных актов ЦБ, устанавливающих новые или изменяющих действующие требования к банкам, и за расширение уже принятых мер регулятора по поддержке финансовой устойчивости отдельных отраслей и секторов экономики на более широкий круг клиентов. Речь в первую очередь идет о субъектах малого и среднего бизнеса, физических лицах и участниках внешнеэкономической деятельности.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Минфин начал продажи валюты в целях проведения сделки по покупке пакета акций Сбербанка
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС