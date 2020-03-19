ЦБ РФ 19 марта начнет продавать валюту на внутреннем рынке

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Банк России 19 марта приступит к продаже иностранной валюты на внутреннем рынке в связи со сделкой по продаже пакета акций Сбербанка правительству РФ, сообщается на сайте регулятора.

Отмечается, что регулятор начнет продажи иностранной валюты "в связи с продажей Банку России иностранной валюты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) для оплаты приобретаемого пакета акций ПАО Сбербанк".

ЦБ РФ сообщает, что на фоне повышенной волатильности на финансовых рынках, регулятор разработал механизм продаж, призванный усиливать стабилизирующее действие бюджетного правила при низких ценах на нефть и тем самым способствовать экономической и финансовой стабильности.

"Дополнительные продажи Банка России рассчитаны исходя из полного возмещения выпадающего предложения валюты на внутреннем валютном рынке из-за снижения экспортной выручки от продажи нефти, нефтепродуктов и природного газа при падении цен ниже 25 долларов США за баррель марки Urals", - указано в сообщении.

Регулятор также отмечает, что ежедневный объем продаж иностранной валюты, связанный с оплатой сделки, будет варьироваться в зависимости от отклонения цены нефти марки Urals ниже уровня 25 долларов за баррель. "При превышении этого уровня операции совершаться не будут", - сообщает ЦБ.

Указано, что данные операции будут осуществляться в дополнение к стандартным операциям по продаже валюты из ФНБ на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила.

"Банк России будет следовать данному механизму продаж иностранной валюты на внутреннем рынке до 30 сентября 2020 года. О механизме продажи иностранной валюты после 30 сентября 2020 года Банк России сообщит дополнительно", - отмечает ЦБ.

Депозитный и репо аукционы

Банк России принял решение провести 19 марта аукцион репо "тонкой настройки" в объеме 500 млрд рублей и депозитный аукцион "тонкой настройки" в объеме 500 млрд рублей, сообщается на сайте регулятора.

Принимая во внимание наблюдаемые колебания обменных курсов и цен финансовых активов на российском и глобальном финансовых рынках, а также действия центральных банков других стран, Банк России счел целесообразным провести сегодня, 19 марта 2020 года, аукцион репо "тонкой настройки" в объеме 500 млрд рублей, - говорится в сообщении.

Также для повышения возможностей кредитных организаций по управлению собственной ликвидностью и для сохранения условий по формированию ставок денежного рынка вблизи ключевой ставки Банк России проведет сегодня депозитный аукцион "тонкой настройки" в объеме 500 млрд рублей, указывает регулятор.

При этом ЦБ РФ подчеркивает, что считает нынешний уровень ликвидности российского банковского сектора достаточным для устойчивого функционирования российской финансовой системы.

Регулятор на текущей неделе принял ряд мер для стабилизации ситуации на рынке. На фоне ослабления рубля ЦБ объявил о решении приостановить покупку иностранной валюты на внутреннем рынке для реализации механизма бюджетного правила в течение 30 дней. Кроме того, регулятор решил начать с 10 марта помимо аукциона репо "тонкой настройки" и предоставления валютной ликвидности упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила.