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Распространение коронавируса нового типа

Власти регионов ДФО отметили отсутствие дефицита на продукты длительного хранения

При этом фиксируется рост спроса на них

ТАСС, 19 марта. Власти Дальневосточного федерального округа (ДФО) отмечают рост спроса на продукты длительного хранения, однако сообщают, что дефицита нигде нет и запасы товаров созданы на несколько месяцев.

На Дальнем Востоке пока не зарегистрировано ни одного подтвержденного случая заражения коронавирусом COVID-19. Тем не менее практически повсеместно введен режим повышенной готовности и ограничено проведение массовых мероприятий с более чем 50 участниками.

Есть спрос, но не дефицит

"На минувших выходных жители края начали скупать продукты длительного хранения. Спрос вырос и, как следствие, где-то прилавки временно опустели", - цитирует пресс-служба правительства Хабаровского края и. о. замминистра Розу Качайкину. "Хочу предупредить наших жителей, чтобы они не создавали ажиотаж, который, возможно, кто-то искусственно подогревает. Сегодня у оптовиков и в рознице продукция вся в наличии. По данным Росстата, товарные запасы на предприятиях торговли края позволяют реализовывать продукцию в течение 56 дней без дополнительных поставок", - отметил он.

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Правительство Еврейской автономной области (ЕАО) также заверило, что оснований для паники и закупки продуктов впрок нет, руководителям торговых сетей рекомендовано создать 60-дневный запас продуктов и средств гигиены.

"Камчатские предприятия торговли сегодня могут ответить на повышенный спрос покупателей. Запасов провианта хватит на срок от 30 до 60 дней. В настоящий момент все поставки на полуостров идут по плану, продукты питания суда заводят на Камчатку по три раза в неделю. На севере полуострова запас провианта сформирован по умолчанию из-за ограниченного режима завоза", - сообщил в четверг журналистам министр экономического развития и торговли Камчатского края Дмитрий Коростелев.

В торговых сетях Приморья товары по всем группам также в наличии, сообщила пресс-служба правительства региона. По информации торговых сетей, за последние три дня вырос спрос на товары первой необходимости и бакалею. "Мы сравнили последние три дня продаж со средними дневными продажами среднестатистического месяца. В связи с повышением курса доллара есть повышенный спрос на сахар", - приводит пресс-служба слова коммерческого директора компании "Фреш 25" Натальи Тихой.

Как рассказали ТАСС в правительстве Сахалинской области, на складах имеются запасы продуктов, рассчитанные на полгода. На оптовых предприятиях хранится более 5 тыс. тонн социально значимых продуктов питания. Помимо этого, сахалинские власти ведут планомерную работу, чтобы не допустить необоснованного роста цен. В область обеспечена бесперебойная поставка всех продуктов.

По словам директора департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка мэрии Южно-Сахалинска Риммы Кузенковой, все распространяемая в соцсетях информация и фотографии о якобы дефиците товаров являются ложными, за исключением медицинских масок и антисептиков. "Я должна сказать, что дефицита в Южно-Сахалинске нет. Есть непонятный спрос, который сами же горожане и создают", - сказала она журналиста.

Цены на уровне

Временный скачок спроса на потребительские товары на Дальнем Востоке пока не повлиял на их цены.

В Минсельхозе Хабаровского края организован ежедневный мониторинг цен. За динамикой специалисты следят с конца января, когда в регионе начались перебои с поставками китайских овощей. Обо всех фактах спекулятивного повышения цен краевые власти информируют Федеральную антимонопольную службу (ФАС) и Минсельхоз РФ.

Сотрудники Управления ФАС по Амурской области выехали в крупные торговые сети Благовещенска с целью фиксации розничных цен, сообщается в четверг на сайте управления. "Предпосылок для паники в настоящий момент нет", - приводятся в сообщении слова начальника отдела товарных рынков и рекламы управления Юлии Николаевой.

В Минпромторге Приморья отмечают, что роста цен в регионе пока не отмечается.

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РоссияДальний ВостокРаспространение коронавируса нового типа
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