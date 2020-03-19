Власти регионов ДФО отметили отсутствие дефицита на продукты длительного хранения

"На минувших выходных жители края начали скупать продукты длительного хранения. Спрос вырос и, как следствие, где-то прилавки временно опустели", - цитирует пресс-служба правительства Хабаровского края и. о. замминистра Розу Качайкину. "Хочу предупредить наших жителей, чтобы они не создавали ажиотаж, который, возможно, кто-то искусственно подогревает. Сегодня у оптовиков и в рознице продукция вся в наличии. По данным Росстата, товарные запасы на предприятиях торговли края позволяют реализовывать продукцию в течение 56 дней без дополнительных поставок", - отметил он.

На Дальнем Востоке пока не зарегистрировано ни одного подтвержденного случая заражения коронавирусом COVID-19. Тем не менее практически повсеместно введен режим повышенной готовности и ограничено проведение массовых мероприятий с более чем 50 участниками.

ТАСС, 19 марта. Власти Дальневосточного федерального округа (ДФО) отмечают рост спроса на продукты длительного хранения, однако сообщают, что дефицита нигде нет и запасы товаров созданы на несколько месяцев.

Правительство Еврейской автономной области (ЕАО) также заверило, что оснований для паники и закупки продуктов впрок нет, руководителям торговых сетей рекомендовано создать 60-дневный запас продуктов и средств гигиены.

"Камчатские предприятия торговли сегодня могут ответить на повышенный спрос покупателей. Запасов провианта хватит на срок от 30 до 60 дней. В настоящий момент все поставки на полуостров идут по плану, продукты питания суда заводят на Камчатку по три раза в неделю. На севере полуострова запас провианта сформирован по умолчанию из-за ограниченного режима завоза", - сообщил в четверг журналистам министр экономического развития и торговли Камчатского края Дмитрий Коростелев.

В торговых сетях Приморья товары по всем группам также в наличии, сообщила пресс-служба правительства региона. По информации торговых сетей, за последние три дня вырос спрос на товары первой необходимости и бакалею. "Мы сравнили последние три дня продаж со средними дневными продажами среднестатистического месяца. В связи с повышением курса доллара есть повышенный спрос на сахар", - приводит пресс-служба слова коммерческого директора компании "Фреш 25" Натальи Тихой.

Как рассказали ТАСС в правительстве Сахалинской области, на складах имеются запасы продуктов, рассчитанные на полгода. На оптовых предприятиях хранится более 5 тыс. тонн социально значимых продуктов питания. Помимо этого, сахалинские власти ведут планомерную работу, чтобы не допустить необоснованного роста цен. В область обеспечена бесперебойная поставка всех продуктов.

По словам директора департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка мэрии Южно-Сахалинска Риммы Кузенковой, все распространяемая в соцсетях информация и фотографии о якобы дефиците товаров являются ложными, за исключением медицинских масок и антисептиков. "Я должна сказать, что дефицита в Южно-Сахалинске нет. Есть непонятный спрос, который сами же горожане и создают", - сказала она журналиста.

Цены на уровне

Временный скачок спроса на потребительские товары на Дальнем Востоке пока не повлиял на их цены.

В Минсельхозе Хабаровского края организован ежедневный мониторинг цен. За динамикой специалисты следят с конца января, когда в регионе начались перебои с поставками китайских овощей. Обо всех фактах спекулятивного повышения цен краевые власти информируют Федеральную антимонопольную службу (ФАС) и Минсельхоз РФ.

Сотрудники Управления ФАС по Амурской области выехали в крупные торговые сети Благовещенска с целью фиксации розничных цен, сообщается в четверг на сайте управления. "Предпосылок для паники в настоящий момент нет", - приводятся в сообщении слова начальника отдела товарных рынков и рекламы управления Юлии Николаевой.

В Минпромторге Приморья отмечают, что роста цен в регионе пока не отмечается.