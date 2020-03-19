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Huawei открыл в России предзаказ на серию смартфонов P40 Lite

Стоимость моделей P40 Lite и P40 Lite E составит 19 999 рублей и 12 999 рублей соответственно
Описание
© Пресс-служба Huawei

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Huawei 20 марта запустит предзаказ на новую серию смартфонов Huawei P40 Lite. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"В этом году бренд впервые расширил флагманскую линейку смартфонов Huawei P сразу на две младшие модели - P40 Lite (стоимость 19 999 рублей) и P40 Lite E (стоимость 12 999 рублей). Они имеют стильный выразительный дизайн и высокую производительность - все, что так нравится молодым продвинутым пользователям. Предзаказ на новые модели данной серии стартует в России 20 марта. Российские пользователи смогут купить телефоны в трех цветах: "Полночный черный", "Ярко-зеленый", "Ярко-голубой" - сообщили в компании.

Более дорогой смартфон Huawei P40 Lite оснащен основной камерой с четырьмя объективами, 16 МП селфи-камерой (обе - с искусственным интеллектом), быстрой зарядкой и кнопкой питания со встроенным сканером отпечатков пальцев. "На задней панели смартфона расположена камера с четырьмя объективами, один из них имеет разрешение 48 МП для съемки фото с высоким разрешением, второй - ультраширокогольный на 8 МП, который удобно использовать для групповых фото. Третий и четвертый объективы имеют разрешение по 2 МП и предназначены для съемки художественных портретов с эффектом боке (размытым задним фоном) и для макросъемки", - сообщают в компании.

Смартфон P40 lite E имеет основную камеру с тремя объективам, селфи-камеру с разрешением 8 МП и автоматическим распознаванием различных сценариев съемки, мощную батарею и облачен в стильный корпус с космическими переливами на задней панели. В данной модели первый объектив основной камеры также, как и у P40 Lite, имеет разрешение 48 МП, второй - широкоугольный объектив 120 градусов на 8 МП и третий - объектив на 2 МП для съемки боке.

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Россия
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