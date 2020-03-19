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Россельхознадзор разрешил поставлять мясо из Забайкалья на Дальний Восток

С 2017 года в крае действовал запрет на поставки в связи с неблагополучной ситуацией из-за заражения животных вирусом ящура
Описание
© Гавриил Григоров/ТАСС

ТАСС, 19 марта. Запрет на поставку мяса в регионы Дальневосточного федерального округа (ДФО) снят с нескольких районов Забайкальского края, где ранее фиксировались случаи заражения сельскохозяйственных животных ящуром. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе регионального министерства сельского хозяйства.

"Изменен статус Забайкальского края по ящуру, регион теперь разделен на две зоны: "неблагополучную с вакцинацией" и "благополучную с вакцинацией". Это дает возможность сельхозтоваропроизводителям из благополучной зоны перемещать животноводческую продукцию без существенных ограничений за пределы Забайкалья в регионы ДФО", - сообщили в министерстве.

По словам руководителя Госветслужбы Забайкальского края Андрея Лима, в неблагополучной зоне по ящуру животных остались 12 приграничных муниципальных районов: Могочинский, Газимуро-Заводский, Нерчинско-Заводский, Калганский, Приаргунский, Краснокаменский, Забайкальский, Борзинский, Ононский, Акшинский, Кыринский и Красночикойский.

"Несмотря на этот статус, сельхозтоваропроизводители, ведущие свою деятельность в неблагополучной по вакцинации зоне, сохранили возможность поставлять полуфабрикаты, а также вывозить мясо в тушах и полутушах в Приморский и Хабаровский края, которые имеют такой же "неблагополучный" статус", - приводит слова Лима пресс-служба.

В августе 2017 года Забайкальскому краю был присвоен статус "неблагополучный с вакцинацией против ящура". Это наложило на всю территорию региона существенные ограничения в части оборота животных, сырья и продукции животного происхождения. Товаропроизводителям края запретили вывоз мяса и сырья из него в другие регионы.

В последние годы в Забайкальском крае неоднократно фиксировались очаги этого заболевания. Эксперты считают, что вирус попадает в регион с территории соседнего Китая. В прошлый раз вспышка ящура была зафиксирована в январе 2020 года в селе Новоцурухайтуй в Приаргунском районе возле российско-китайской границы.

Ящур - острое вирусное заболевание парнокопытных животных. Быстро распространяется среди животных, в том числе воздушно-капельным путем. Люди могут заразиться им при употреблении сырого молока больных животных и продуктов его переработки.

Теги
РоссияПриморский крайЗабайкальский крайДальний Восток
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