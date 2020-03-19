Bloomberg: рубль занял второе место по волатильности валют в мире

Вмененная волатильность рубля, рассчитанная из цен трехмесячных опционов, составляет 25,9%. Первое место занимает Мексика с показателем волатильности 26,3%.

Таких показателей волатильности рубль достиг на фоне срыва сделки между РФ и Саудовской Аравией о продлении договоренностей о снижении добычи нефти, действовавших с 2017 года, после марта, а также возникшей угрозы распространения коронавируса нового типа.

Курс доллара на момент закрытия основных торгов (18:50 мск 18 марта) рос на 6%, до 79,97 рубля, а евро - на 4,64%, до 86,75 рубля. После этого, однако, рубль продолжил падение: европейская валюта достигла 88 рублей, а американская вплотную приблизилась к 81, остановившись на уровне 80,87 рубля - у верхней границы установленного ценового диапазона. Таких показателей рынок не видел с зимы 2016 года.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 210 тыс. человек, около 8,5 тыс. умерли. В России зарегистрировано 147 случаев инфицирования. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.