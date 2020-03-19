{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Bloomberg: рубль занял второе место по волатильности валют в мире

Первое место занимает Мексика

ТАСС, 19 марта. Рубль поднялся на второе место по показателю волатильности мировых валют к доллару США. Соответствующие данные приводятся на сайте агентства Bloomberg.

На эту тему
Российский рынок пережил очередное падение на фоне дешевеющей нефти

Вмененная волатильность рубля, рассчитанная из цен трехмесячных опционов, составляет 25,9%. Первое место занимает Мексика с показателем волатильности 26,3%.

Таких показателей волатильности рубль достиг на фоне срыва сделки между РФ и Саудовской Аравией о продлении договоренностей о снижении добычи нефти, действовавших с 2017 года, после марта, а также возникшей угрозы распространения коронавируса нового типа.

Курс доллара на момент закрытия основных торгов (18:50 мск 18 марта) рос на 6%, до 79,97 рубля, а евро - на 4,64%, до 86,75 рубля. После этого, однако, рубль продолжил падение: европейская валюта достигла 88 рублей, а американская вплотную приблизилась к 81, остановившись на уровне 80,87 рубля - у верхней границы установленного ценового диапазона. Таких показателей рынок не видел с зимы 2016 года.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 210 тыс. человек, около 8,5 тыс. умерли. В России зарегистрировано 147 случаев инфицирования. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типаСитуация с курсом валют и ценами на нефть
Реклама на ТАСС
Ситуация с курсом валют и ценами на нефть
ЦБ РФ 19 марта начнет продавать валюту на внутреннем рынке
Отмечается, что регулятор разработал механизм продаж валюты, призванный усиливать стабилизирующее действие бюджетного правила
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС