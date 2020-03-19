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Распространение коронавируса нового типа

"AliExpress Россия" отменит комиссию для российских продавцов

В компании сообщили, что эта мера призвана помочь малому и среднему бизнесу в сложный период

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Компания "AliExpress Россия" (входят AliExpress, Tmall, Pandao) планирует обнулить комиссию для российских продавцов в качестве меры поддержки на фоне предпринимаемых в России и других странах мер по сдерживанию распространения коронавируса и других глобальных событий, говорится в сообщении компании.

"Эта мера призвана помочь малому и среднему бизнесу в сложный период. Россия станет первой страной присутствия AliExpress, в которой будет действовать нулевая комиссия", - отмечается в сообщении.

"Многие бизнесы сейчас попали в непростую ситуацию. Мы хотим поддержать производителей и поставщиков не только как площадка для размещения товара, но и как партнер: обнуление комиссии стимулирует новичков попробовать торговлю онлайн, а опытным интернет-продавцам даст возможность торговать с максимальной маржинальностью - через маркетплейс", - пояснил генеральный директор "AliExpress Россия" Дмитрий Сергеев, слова которого приводятся в сообщении.

Глобальные события последних недель, как отмечает площадка, стимулировали бизнес российских продавцов на AliExpress. "Так, во время карантина в Китае (февраль - начало марта), в течение которого посылки от китайских продавцов могли отправляться и доставляться с задержкой, продажи российских селлеров на AliExpress Россия выросли на 20%", - отметили в AliExpress.

Сейчас комиссия для продавцов составляет 5 или 8% в зависимости от категории товаров. Обнуление комиссии коснется только российских предпринимателей и не будет распространяться на продавцов - резидентов других стран. Сейчас на AliExpress более 10 тыс. российских продавцов, в ассортименте которых более 1,5 млн товаров почти во всех категориях маркетплейса.

"AliExpress Россия" - совместное предприятие Alibaba Group, Mail.ru Group, "Мегафона" и Российского фонда прямых инвестиций в сфере электронной коммерции в России и СНГ. Компания создана 9 октября 2019 года.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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