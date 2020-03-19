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Распространение коронавируса нового типа

Delivery Club отключил возможность оплаты наличными из-за коронавируса

Оплатить заказ можно будет только в мобильном приложении с помощью банковской карты, Apple Pay или Google Pay

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Сервис Delivery Club отключил возможность оплатить заказы наличными для профилактики коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

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"С сегодняшнего дня Delivery Club отключит возможность оплатить наличными заказы, выполняемые курьерами собственной логистической службы. Оплатить заказ можно будет только в мобильном приложении с помощью банковской карты, Apple Pay или Google Pay. Переход на онлайн-оплату упростит передачу заказа и минимизирует взаимодействие клиентов и курьеров", - сообщили в компании.

Операционный директор Delivery Club Мухит Сейдахметов отметил, что сокращение количества контактов между людьми - наиболее эффективный способ профилактики коронавирусной инфекции. "Поэтому мы считаем правильным пойти на этот шаг. Многие пользователи, которые по-прежнему предпочитают рассчитываться наличными, на наш взгляд, готовы перейти к оплате внутри приложения. И сейчас самое время это сделать", - сказал он.

Ранее сервис запустил функцию бесконтактной доставки.

О вирусе

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 210 тыс. человек, около 8,5 тыс. умерли. В России зарегистрировано 147 случаев инфицирования. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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