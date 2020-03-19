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Распространение коронавируса нового типа

"Ъ": выпуск автомобилей на калининградском "Автоторе" в 2020 году может сократиться на 15%

Снижение произойдет на фоне проблем с поставками комплектующих из-за коронавируса

ТАСС, 19 марта. Производство автомобилей на калининградском заводе "Автотор" в 2020 году может сократиться на 12-15%. Такой прогноз высказал основатель компании Владимир Щербаков в интервью изданию "Коммерсантъ".

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"2019 год закончили неплохо, увеличили выпуск на 5% с 202 тыс. автомобилей в 2018 году. Но думаю, что в 2020 году падение выпуска может превысить 12-15%. На фоне проблем с поставками комплектующих из-за коронавируса мы уже пересмотрели прогноз на первый квартал в меньшую сторону", - отметил Щербаков.

Ранее в "Автоторе" сообщали, что выпуск автомобилей по итогам первого квартала сократится на 8 тыс. штук. В компании также пояснили, что дальнейшее падение объемов производства "неизбежно повлияет и на другие отрасли". В частности, это приведет к снижению объемов перевалки в портах, на железной дороге и в автомобильных перевозках.

"Автотор" основан в 1994 году в Калининграде и первым в России начал выпуск автомобилей иностранных брендов. Общий объем производства к настоящему времени превысил 2 млн автомобилей. Компания производит по полному циклу шесть моделей. Производственные мощности рассчитаны на 350 тыс. автомобилей в год.

Теги
РоссияКалининградская областьРаспространение коронавируса нового типа
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