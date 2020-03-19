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Распространение коронавируса нового типа

"Детский мир" зафиксировал рост продаж детского питания почти в 7 раз на фоне коронавируса

Продажи подгузников выросли в 3 раза, товаров для кормления и уходом за ребенком - в 2,8 раза, детской одежды и обуви - в 3,5 раза, игрушек - в 2 раза

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Крупнейший российский ретейлер детских товаров "Детский мир" на фоне пандемии коронавируса и ослабления курса рубля зафиксировал рост продаж детского питания почти в 7 раз, однако запасов товара достаточно. Об этом говорится в сообщении компании.

Так, за последние дни по сравнению с прошлым годом продажи сети выросли на 45%. Продажи в интернет-магазине компании увеличились более чем в 3 раза, при этом доля в общем объеме продаж сети "Детский мир" в России составила более 18%.

Продажи детского питания выросли в 6,7 раза, подгузников - в 3 раза, товаров для кормления и уходом за ребенком - в 2,8 раза, детской одежды и обуви - в 3,5 раза, игрушек - в 2 раза. Городами - лидерами продаж стали Москва, Санкт-Петербург, Самара, Екатеринбург, Нижний Новгород.

"В рамках сложной экономической и эпидемиологической ситуации в стране "Детский мир" заблаговременно увеличил товарный запас в значительном объеме для обеспечения доступности детских товаров в период повышенного спроса. Весь ассортимент, в том числе товаров первой необходимости, в полном объеме представлен в розничной сети и интернет-магазине", - говорится в сообщении.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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