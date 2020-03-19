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Ситуация с курсом валют и ценами на нефть

ЦБ в рамках мер по снижению волатильности на рынке продал валюту на 5,6 млрд рублей

Регулятор проводит упреждающую продажу валюты с 10 марта в рамках реализации механизма бюджетного правила для повышения предсказуемости действий денежных властей

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Банк России продал на внутреннем рынке с расчетами 18 марта в рамках упреждающих мер по снижению волатильности валюту на 5,6 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора.

Объем валюты, проданной ЦБ РФ с расчетами 17 марта, составил 5,5 млрд рублей.

С 10 марта ЦБ проводит упреждающую продажу валюты в рамках реализации механизма бюджетного правила для повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти.

Эти операции будут осуществляться до момента начала регулярных продаж иностранной валюты из средств Фонда национального благосостояния.

Теги
РоссияСитуация с курсом валют и ценами на нефть
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