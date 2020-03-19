Зеленый коридор на поставки товаров первой необходимости в Россию вводится с 20 марта

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Зеленый коридор вводится на поставки товаров первой необходимости в Россию с пятницы, рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, открывая заседание правительства в четверг.

"С завтрашнего дня на один месяц отменяются все ограничения для поставок товаров первой необходимости, в том числе таможенные. Мы вводим зеленый коридор для импортеров и для крупных торговых сетей. На ввоз ряда товаров, в том числе лекарств и медицинских изделий, устанавливается нулевая ставка таможенной пошлины", - сказал он.

Мишустин заявил о том, что российской промышленности необходимо увеличить объемы производства и ускорить выпуск медицинских изделий, на которые сейчас наблюдается повышенный спрос. Минздраву при этом нужно определить порядок их упрощенной и более быстрой регистрации, Минпромторгу - передать в правительство график ежедневных объемов производства масок и других средств индивидуальной защиты с учетом ввода новых мощностей.

"Мы будем в режиме онлайн контролировать ситуацию с их наличием, и для этого создаем единый информационный центр, где будут собираться все сведения по каждому региону", - отметил премьер.

Также Мишустин сообщил об упрощении дистанционной торговли лекарствами и медицинскими изделиями, которые продаются без рецептов. При этом контроль за их оборотом будет усилен, чтобы недобросовестные поставщики не поставляли контрафактную продукцию.