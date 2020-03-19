Мишустин: отрасли, несущие потери из-за коронавируса, получат отсрочки по налогам

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Отрасли экономики РФ, оказавшиеся в сложной ситуации из-за пандемии коронавируса, смогут получить отсрочки по налоговым платежам. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства.

"Отраслям экономики, которые оказались в сложной ситуации, будет предоставлена отсрочка по налоговым платежам", - сказал он.

Премьер напомнил о своем поручении до 1 мая предоставить такую отсрочку компаниям из сферы туристического бизнеса и авиаперевозчикам. Кроме того, добавил Мишустин, принято решение освободить в этом году туроператоров от оплаты взносов в резервный фонд ассоциации "Турпомощь". По его словам, МЭР РФ, Минфин, Минтранс и Ростуризм разработают порядок компенсаций туроператорам убытков, связанных с невозвратными тарифами по авиаперевозкам.

Особое внимание, по словам Мишустина, необходимо уделить поддержке малого и среднего бизнеса. "В этом секторе заняты миллионы людей, и он оказался в не менее сложной ситуации. Поэтому на три месяца, начиная с марта, вводится отсрочка по уплате страховых взносов, а также временная отсрочка на арендные платежи для тех, кто арендует государственное или муниципальное имущество", - рассказал он.

Кроме того, добавил премьер, вводится мораторий на налоговые и таможенные проверки малых и средних предприятий, расширены программы льготного кредитования и возможности реструктуризации по приемлемым ставкам ранее выданных кредитов. Предусмотрена и капитализация региональных микрофинансовых организаций для максимального охвата льготными займами малого и среднего бизнеса.

По словам премьера, в России планируется проводить еженедельный оперативный мониторинг рынка труда, чтобы "видеть полную картину занятости на местах, особенно в моногородах, наиболее уязвимых с этой точки зрения". "Социальные выплаты для тех, кто признан безработным, должны выплачиваться вовремя и в полном объеме. При необходимости мы поможем регионам", - добавил Мишустин.

Поддержка инвесторов

Премьер-министр считает необходимым защитить инвесторов, финансирующих стартапы в сферах с высоким риском. "Наша задача - защитить инвесторов, которые финансируют стартапы в растущих компаниях в сферах, где довольно высокие риски", - сказал он.

Мишустин отметил, что на этом заседании кабмин рассмотрит поправки к закону о государственной научно-технической политике. Он напомнил слова президента России Владимира Путина о праве на риск для таких начинаний, чтобы даже неудачная идея не означала нецелевое расходование средств и уголовное преследование. "Для этого мы перенастраиваем систему господдержки прямого венчурного финансирования, закрепляем в законодательстве понятие венчурного финансирования и института инновационного развития", - пояснил премьер.

Говоря о других вопросах повестки дня, Мишустин отметил необходимость поддержки малых городов и исторических поселений. "Сегодня мы будем распределять 5 млрд рублей для 43 регионов в рамках всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях", - сказал он. Мишустин подчеркнул важность обсуждения с жителями самих населенных пунктов изменений, которые нужно сделать на выделяемые правительством средства. Он напомнил, что с 2021 года объем фонда средств, выделяемых на эти цели, вырастет вдвое - до 10 млрд рублей.