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Распространение коронавируса нового типа
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Мишустин заявил, что кабмин может расширить меры поддержки региональных бюджетов

Правительство будет отслеживать ситуацию с нагрузкой на бюджеты в условиях распространения коронавируса

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Правительство РФ будет отслеживать ситуацию с нагрузкой на региональные бюджеты в условиях распространения коронавируса и может увеличить их поддержку. Об этом в четверг на заседании кабмина заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Большая нагрузка сейчас падает на региональные бюджеты. Мы будем в постоянном режиме отслеживать эту ситуацию и при необходимости расширим меры их поддержки", - сказал премьер.

Он отметил, что в этой ситуации правительству нужно особенно плотно взаимодействовать со всеми ветвями власти, включая Госдуму. Мишустин напомнил, что депутаты уже по своей инициативе подготовили и намерены в четверг принять в первом чтении законопроект, расширяющий полномочия кабмина по выделению дополнительных средств для борьбы с коронавирусом. "Мы благодарны за такую поддержку, - сказал премьер-министр. - Правительство сможет более гибко, более оперативно реагировать на меняющуюся обстановку, своевременно увеличивать резервный фонд и направлять средства именно туда, где они особо необходимы, без внесения поправок в бюджет".

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРаспространение коронавируса нового типа
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