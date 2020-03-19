Эксперты прогнозируют, что ЦБ не поддастся рыночной панике и сохранит ставку на уровне 6%

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Банк России на заседании 20 марта не поддастся рыночному негативу и сохранит ключевую процентную ставку на нынешнем уровне в 6% годовых, считают опрошенные ТАСС аналитики.

Распространение пандемии коронавируса вызвало обрушение как на глобальном, так и на российском рынке. Российские индексы и валюта теряют вслед за стремительным падением цен на нефть, майские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICЕ приблизились к отметке $25 за баррель. Рубль подешевел по отношению к доллару, преодолев отметку в 80 рублей. Российские индексы Мосбиржи и РТС, по данным торговой площадки, потеряли с начала 2020 года около 30% и 46% соответственно.

На фоне развития экономического кризиса в стране и стремительного снижения курса рубля на рынке стали возникать опасения насчет возможного принятия на предстоящем заседании совета директоров ЦБ решения об ужесточении денежно-кредитной политики (ДКП). Однако опрошенные ТАСС эксперты полагают, что регулятору рано совершать решительные действия. По их прогнозам, ЦБ на заседании 20 марта сохранит ставку на уровне 6%.

Ставка останется на прежнем уровне

Перед ЦБ РФ сейчас стоит непростой выбор - ужесточение денежно-кредитной политики может ограничить инфляционные риски, но ценой этого будет увеличение стоимости заимствований, что создаст дополнительные проблемы для экономики. Снижение же ставки может привести к росту инфляционных ожиданий и другим неожиданным последствиям, пояснил директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин. Поэтому, полагает он, оставить ставку без изменений и занять выжидательную позицию выглядит более правильным решением в текущих условиях.

По мнению аналитика ГК "Финам" Сергея Дроздова, несмотря на тяжелую обстановку на мировых финансовых и сырьевых рынках, Банк России воздержится от принятия радикальных мер.

Повышение ключевой ставки для снижения уровня проинфляционных рисков в настоящий момент не видится необходимым, так как давление "вирусного фактора" на экономику России нанесет существенный удар по совокупному спросу, за которым может последовать рост дезинфляционного давления, сказал главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. Что касается инструмента повышения ставки для защиты финансовой стабильности российских рынков, то в этой плоскости ЦБ будет действовать с помощью инструментов продаж валюты и расширения каналов предоставления ликвидности, отметил он.

В том, что от дальнейшего обесценения рубля в условиях обвала цен на нефть и падения внешних рынков повышение ключевой ставки не спасет, однако может усилить дестабилизацию денежно-кредитных условий и спровоцировать новые распродажи активов на долговом рынке, уверен начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. "Не исключено, что реакция участников рынка на повышение ключевой ставки ЦБ станет аналогичной реакции глобальных инвесторов на превентивное смягчение ДКП ФРС (Федеральная резервная система США - прим. ТАСС), которое пока лишь усилило панику на биржах", - добавил эксперт.

Главный аналитик Росбанка Евгений Кошелев отметил, что нынешний кризис - это не проблема ликвидности. "В России сейчас профицит ликвидности, в отличие от того же 2014 года, и давать сигнал денежному рынку повышением ставки нет необходимости", - пояснил он.

Альтернатива с понижением ставки все еще остается реальной, но постепенно теряет привлекательность, полагает заместитель директора группы суверенных рейтингов и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов. "Для принятия таких решений потребуется понимание о скором улучшении внешней конъюнктуры и уверенность в том, что население не будет в ближайшее время рассматривать варианты сбережения в наличной и наличной иностранной валюте", - сказал он.

Портфельный управляющий "Сбербанк управление активами" Дмитрий Постоленко добавил, что против снижения ставки выступает глобальная неопределенность, связанная со стремительно подешевевшей нефтью и распространением коронавируса.

Что может подтолкнуть ЦБ к повышению ставки

Повышение ключевой ставки может потребоваться в дальнейшем, но не в ближайшее время, в случае дальнейшего ослабления рубля - до 80-85 рублей/доллар и ниже и преодоления инфляцией таргета в 4%, считает главный экономист по России и СНГ Ing Дмитрий Долгин. С тем, что в случае усиления инфляции из-за ослабления рубля ставка может быть повышена на одном из следующих заседаний ЦБ, согласна аналитик ИК "Фридом Финанс" Елена Беляева.

По мнению Дмитрия Куликова из АКРА, Банк России может прибегнуть к повышению ключевой ставки с целью снизить стимулы к краткосрочным сбережениям в иностранной валюте и не допустить валютизации депозитов. "Триггером для этого решения могут стать рост объема обменных операций населением, сообщения о проблемах с ликвидностью у каких-то компаний или банков, но в целом решение о повышении ставки может быть и упреждающим", - пояснил он.

Главный экономист Совкомбанка Кирилл Соколов высказал мнение о том, что ЦБ уже на предстоящем заседании может повысить ключевую ставку на 50-100 базисных пунктов в актуальных условиях девальвации рубля. Кроме этого, регулятор может усилить валютные интервенции с готовностью дальнейшего повышения ставки при необходимости. "Эти меры позволят выиграть несколько недель в ожидании стабилизации на рынках и глобальной ситуации с коронавирусом", - добавил он.

"Косметического" увеличения ставки не будет достаточно для остановки оттока капитала и поддержки рубля, полагает аналитик ФК "Уралсиб" Ирина Лебедева. Однако, подчеркнула она, пока резкий пересмотр ставки может лишь напугать рынки и сильно ударить по всему финансовому сектору.

Ставка может возобновить снижение во втором полугодии

В ВТБ по-прежнему ожидают, что к концу года ключевая ставка будет снижена до 5,5% - дважды по 25 базисных пунктов во второй половине 2020 года.

"Снижение цен на нефть влечет за собой не только замедление роста экономики в этом году, но также ослабление рубля и рост инфляции. Волатильность инфляционных ожиданий и устойчивость роста инфляционного давления, очевидно, должна вызывать обеспокоенность у совета директоров Банка России. Однако мы полагаем, что такая тенденция окажется непродолжительной", - пояснил экономист "ВТБ Капитал" по России и СНГ Александр Исаков.

Главный экономист по России и СНГ "Ренессанс Капитал" Софья Донец полагает, что сценарий с дополнительным смягчением денежно-кредитной политики возможен в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в России в связи с распространением вируса COVID-19.

Генеральный партнер Matrix Capital Павел Теплухин в свою очередь отметил, что на сегодняшний день в условиях паники снижать ставку смысла нет.