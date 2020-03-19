SOCAR и Equinor подтвердили открытие месторождения с запасами более 60 млн т нефти

БАКУ, 19 марта. /ТАСС/. Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и норвежская Equinor подтвердили открытие месторождения "Карабах" в Каспийском море с запасами более 60 млн т нефти. Об этом сообщила в четверг пресс-служба SOCAR.

"SOCAR и норвежская Equinor подтверждают открытие месторождения "Карабах", расположенного в открытом море в азербайджанском секторе Каспия, в 120 км восточнее Баку. <…> По предварительной оценке, объемы нефти и газа на месторождении достаточны для его экономически рентабельной разработки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что бурение первой разведочной скважины на "Карабахе" началось 23 декабря 2019 года, оно велось с плавучей буровой установки "Деде Горгуд" на глубине моря 180 метров. Продуктивный пласт месторождения залегает на глубине 3,4 километра.

По словам президента SOCAR Ровнага Абуллаева, "Карабах" является первым нефтяным месторождением, открытым в Азербайджане в годы независимости. "Предварительно геологические запасы месторождения превышают 60 млн тонн нефти. Разработка месторождения значительно увеличит нефтяные доходы Азербайджана", - приводит слова главы компании пресс-служба.

Морская нефтяная структура "Карабах" была открыта в 1959 году в результате сейсмической разведки. Контракт на ее разработку был подписан между SOCAR и Equinor в мае 2018 года. Компании имеют в нем равное долевое участие - 50 на 50%. Начало добычи намечено на 2021 год.