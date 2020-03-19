{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

SOCAR и Equinor подтвердили открытие месторождения с запасами более 60 млн т нефти

Нефтяные компании Азербайджана и Норвегии открыли нефтяное месторождение "Карабах" в Каспийском море

БАКУ, 19 марта. /ТАСС/. Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и норвежская Equinor подтвердили открытие месторождения "Карабах" в Каспийском море с запасами более 60 млн т нефти. Об этом сообщила в четверг пресс-служба SOCAR.

"SOCAR и норвежская Equinor подтверждают открытие месторождения "Карабах", расположенного в открытом море в азербайджанском секторе Каспия, в 120 км восточнее Баку. <…> По предварительной оценке, объемы нефти и газа на месторождении достаточны для его экономически рентабельной разработки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что бурение первой разведочной скважины на "Карабахе" началось 23 декабря 2019 года, оно велось с плавучей буровой установки "Деде Горгуд" на глубине моря 180 метров. Продуктивный пласт месторождения залегает на глубине 3,4 километра.

По словам президента SOCAR Ровнага Абуллаева, "Карабах" является первым нефтяным месторождением, открытым в Азербайджане в годы независимости. "Предварительно геологические запасы месторождения превышают 60 млн тонн нефти. Разработка месторождения значительно увеличит нефтяные доходы Азербайджана", - приводит слова главы компании пресс-служба.

Морская нефтяная структура "Карабах" была открыта в 1959 году в результате сейсмической разведки. Контракт на ее разработку был подписан между SOCAR и Equinor в мае 2018 года. Компании имеют в нем равное долевое участие - 50 на 50%. Начало добычи намечено на 2021 год.

Теги
АзербайджанНорвегия
Реклама на ТАСС
Мишустин: отрасли, несущие потери из-за коронавируса, получат отсрочки по налогам
В частности, речь идет о поддержке малого и среднего бизнеса
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС