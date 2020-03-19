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Ситуация с вылетом россиян из Черногории
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"Победа" не получила разрешения на вывоз из Черногории 600 человек

В компании заявили, что получили разрешение только на два эвакуационных вывозных рейса из Черногории
Описание
© Ладислав Карпов/ТАСС, архив

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Авиакомпания "Победа" получила разрешение только на два эвакуационных вывозных рейса из Черногории, сообщил журналистам представитель авиакомпании.

По его словам, проблема вывоза всех остальных граждан не решена.

"Мнение о том, что проблема с эвакуацией россиян из Черногории решена, ошибочно. Нам дали разрешение только на два вывозных рейса. У одной "Победы" сейчас в Черногории около 1000 человек. На двух рейсах всех клиентов мы не вывезем", - сказал он.

Представитель авиакомпании добавил, что на данный момент нет разрешения на вывоз около 600 пассажиров.

Ранее сегодня "Победа" сообщила в соцсетях о выполнений двух рейсов из Подгорицы, S7 - одного, также ночью был выполнен один рейс "Аэрофлота" из Черногории в Москву. Также пресс-секретарь посольства России в Подгорице Кирилл Киржа сообщал ТАСС, что разрешение на выполнение этих трех рейсов получено.

17 марта стало известно, что авиакомпания "Аэрофлот" и ее "дочка" "Победа", а также S7 не могут вернуть в РФ своих пассажиров из-за отсутствия разрешения на вывоз от властей Черногории. Как пояснял источник ТАСС, правительство Черногории потребовало за разрешение на эвакуацию россиян со своей территории доставить 50 граждан Черногории из Москвы в Тиват без билетов.

Теги
ЧерногорияРоссияСитуация с вылетом россиян из Черногории
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