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Банки нарастили объем кредитов наличными за два месяца на 23%

Средняя сумма кредита наличными в отчетном периоде составила 275,8 тыс. рублей

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Банки нарастили объем кредитов наличными в январе - феврале 2020 года на 23% - до 782,5 млрд рублей, количество займов возросло на 21% - до 2,83 млн. Это единственный сегмент необеспеченного кредитования, где наблюдался рост, говорится в сообщении пресс-службы Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

"Банки сместили акцент на кредиты наличными, поскольку в этом сегменте есть возможность нарастить кредитный портфель с высоким уровнем доходности. В итоге кредиты наличными оказались единственным сегментом необеспеченного кредитования, который в 2020 году показал рост", - приводит пресс-служба слова гендиректора организации Артура Александровича.

Средняя сумма кредита наличными в отчетном периоде составила 275,8 тыс. рублей, что на 5,5 тыс. рублей больше, чем годом ранее. Средний срок кредита вырос с 36 до 38 месяцев, а полная стоимость кредита в среднем уменьшилась на 0,4 процентного пункта - до 16,6%.

По состоянию на 1 января 2020 году ОКБ имеет базу в более 410 млн кредитных историй. Данные по кредитам наличными не включает в себя сегмент POS-кредитования.

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