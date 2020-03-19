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Распространение коронавируса нового типа

Источник: сервис Mail.ru Group "Все аптеки" и Delivery Club запустят доставку лекарств

Пользователи приложения Delivery Club получат возможность заказать безрецептурные лекарства и медицинские товары

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Агрегатор товаров из аптечных сетей "Все аптеки" от Mail.ru Group и сервис по доставке еды и продуктов Delivery Club планируют запустить доставку безрецептурных препаратов. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к Mail.ru Group.

По словам собеседника агентства, после запуска проекта пользователи приложения Delivery Club получат возможность заказать безрецептурные лекарства и медицинские товары. "Заказы будут доставляться курьерами Delivery Club. Сервис рассматривает возможность бесконтактной доставки лекарств вне зависимости от эпидемиологической ситуации", - уточнил он.

Представители "Всех аптек" и Delivery Club подтвердили, что переговоры между сервисами ведутся, однако отказались комментировать детали.

К сервису "Все аптеки" подключена почти половина (46%) аптек страны, в том числе все крупные сети. Сервис помогает выбрать и заказать лекарства, витамины, БАДы, медицинские изделия и приборы, средства гигиены, косметику, диетическое питание, памперсы и другие аптечные товары.

Во вторник президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о возможности дистанционной продажи безрецептурных лекарств. При этом правительству поручено подготовить необходимые предложения по внесению изменений в нормативную базу о повышении ответственности за контрафакт в этой сфере.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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