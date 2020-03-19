В МАК заявили о необходимости новых подходов в гражданской авиации на фоне коронавируса

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) назвал ситуацию с гражданской авиацией в мире беспрецедентной и заявил о необходимости выработки новых мер и подходов. Об этом сообщается на сайте МАК.

"Сложившаяся уже сейчас ситуация по своему мировому масштабу носит беспрецедентный характер и требует иных подходов и мер, а самое главное - повседневной совместной работы и координации всех руководителей авиапредприятий в каждой из стран. Тяжело всем и проходить этот кризисный период надо вместе", - сообщили в МАК.

В частности, от имени Межгосударственного совета по гражданской авиации и использованию воздушного пространства и МАК в четверг направлены письма в адрес правительств государств соглашения, содержащие три выработанных системных предложения. Межгоссовет и МАК проведут видеоконференцию в рамках проекта ИКАО-МАК с приглашением всех заинтересованных участников на тему "Выработка обоснованных и реалистичных мер и механизмов возможной поддержки гражданской авиации в связи с принятыми властями стран существенными ограничениями на поездки людей". Также они будут полностью продолжать свою деятельность.

Для защиты граждан от коронавируса проводятся ограничительные и карантинные меры, резко снижающие или в целом прекращающие спрос на авиационные перевозки и обеспечивающие их услуги. В этой связи предприятия гражданской авиации - авиакомпании, аэропорты, предприятия по управлению воздушным движением, компании по техническому обслуживанию, хендлингу, бортовому питанию, заправкам топливом - несут потери. В МАК отметили, что ситуацию осложняет отсутствие понимая временных сроков разрешения ситуации, возможность дальнейшего усиления ограничительных мер и влияние ситуации на менеджмент и работников авиапредприятий. "Очевидно, что авиапредприятия уже начали реализацию обычных антикризисных мер (закрытие рейсов, остановка/сокращение авиапарка, отпуска и оптимизация персонала), а также обращаются в Правительства за поддержкой", - сообщили в МАК.